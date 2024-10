Milan, iniziativa con SNAIFUN per i 125 anni: ecco di cosa si tratta

In linea con la filosofia di SNAIFUN di coinvolgere attivamente i fan nella promozione dei valori dello sport, i tifosi saranno i veri protagonisti dell'iniziativa. In quanto avranno l'opportunità di partecipare alla scelta del soggetto del murale. Le votazioni apriranno sabato 19 ottobre alle ore 18.00. Quando, in occasione di Milan-Udinese, partita presentata da SNAIFUN, sarà lanciato il sondaggio attraverso un annuncio ufficiale allo stadio e sui canali social del Milan.

In particolare, i tifosi potranno votare tra due diversi bozzetti – "A Team of Devils" e "125. Endless Love" – avendo così la possibilità di scegliere quello in cui più si identificano e che ritengono rappresenti in maniera più efficace la storia e i valori della loro squadra del cuore. Chiunque volesse partecipare al sondaggio potrà farlo attraverso i canali social ufficiali di AC Milan, SNAIFUN e Orticanoodles. Dove verranno fornite tutte le informazioni necessarie per esprimere la propria preferenza, fino al 3 novembre, quando chiuderanno le votazioni.