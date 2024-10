In occasione di Milan-Udinese, il tecnico Paulo Fonseca potrebbe attuare una mezza rivoluzione e tra coloro che pagheranno dazio ci sarà anche Rafael Leao. In conferenza stampa l'allenatore ha utilizzato parole forti nei confronti del gruppo squadra e sarebbe pronto a lasciare in panchina il portoghese dal 1', esattamente come avvenuto contro la Lazio, per dare spazio a Noah Okafor. 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, fa però un'importante precisazione. L'esclusione del lusitano non è una scelta punitiva, ma è stata classificata come volontà di gestire le risorse. Anche perché 'Rafa' avrebbe ammesso allo staff di essere arrivato un po' stanco dalla Nazionale.