Si è conclusa da ormai un mese e mezzo la sessione di calciomercato, che al Milan ha portato in dote ben cinque innesti. Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Diavolo, insieme a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ha portato in rossonero due difensori, un centrocampista e due attaccanti. Si tratta, più precisamente, di Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Alvaro Morata e Tammy Abraham. A questi si aggiunge anche Silvano Vos, giunto soprattutto per rinforzare il Milan Futuro, ma che potrebbe dare una mano alla prima squadra di Paulo Fonseca.