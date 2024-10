Milan, Ravezzani: “Fonseca buon allenatore. Avrebbe solo bisogno di …”

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', soffermandosi sul Milan e su Paulo Fonseca . A suo dire il lusitano è anche un buon allenatore, ma avrebbe bisogno di un supporto costante in Zlatan Ibrahimovic . Poi, però, discute l'esclusione di Rafael Leao . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Ravezzani difende Fonseca e attacca Ibrahimovic: e su Maignan capitano ...

Su Paulo Fonseca e le sue scelte: "Nella sciagurata serata di Firenze, nel Milan hanno sbagliato Theo (capitano che tira il rigore per il compleanno e non interviene sul secondo per darlo a Pulisic). Poi Tomori e Abraham. Non capisco cosa c’entri Leao. E comunque punire con l’esclusione non serve. Serve convincere. Comunque a me Fonseca pare un buon allenatore che avrebbe solo bisogno del supporto costante del dirigente delegato (cioè Ibra). Invece dà l’impressione di essere lasciato troppo solo nella gestione di un gruppo indisciplinato".