Coppa Italia Femminile, Sampdoria-Milan 1-1: pareggio di Rincon | LIVE NEWS

Sampdoria-Milan, partita d'andata dei quarti di Coppa Italia Femminile, si giocherà quest'oggi alle 12:30. Segui con noi il LIVE della gara.

Sono ufficiali , da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo Sampdoria e Milan Femminile. Vediamo, insieme, dunque, le scelte definitive di Ganz e Cincotta per questo incontro!

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Campo da Calcio Comunale "R. Garrone", dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Sampdoria-Milan, partita valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile. Restate con noi per il LIVE testuale della partita, per non perdervi neanche un'azione in diretta delle Rossonere! Ci sono tre nomi caldi per il bomber del futuro >>>