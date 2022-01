Roma-Milan, segui la Supercoppa Italiana Femminile | LIVE NEWS

Milan-Roma si giocherà alle 14:30 per quella che sarà la gara valida per la Supercoppa Italiana Femminile: segui live il match.

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz, oggi inizia il percorso per cercare di portare a casa il primo trofeo della propria storia, la Supercoppa Italina Femminile, contro la Roma. Quella di oggi sarà la semifinale: chi vince affronterà in finale la vincente di Juventus-Sassuolo, che si giocherà oggi pomeriggio.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo Stadio Comunale Domenico Francioni, dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Roma-Milan, partita della semifinale della Supercoppa Italiana Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Intanto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa >>>