Primavera, Sampdoria-Milan 2-1: Pseftis condanna il Diavolo | PM NEWS

Quasi tutto pronto per Sampdoria-Milan, gara valida per la 2^ giornata del campionato Primavera 1. Segui con noi la diretta della partita

Fine partita

SAMPDORIA 2-1 MILAN

19:51 - 26 ago Finisce la partita 90' 19:45 - 26 ago Incredibile errore di Pseftis, che buca l'intervento su un cross leggibile. Ntanda ne approfitta a fa doppietta 89' 19:44 - 26 ago Ammonito Bozzolan 88' 19:43 - 26 ago GOL DEL MILAN!!! El Hilali si presenta dal dischetto e piazza alla destra di Tantalocchi, che aveva intuito ma nulla ha potuto 87' 19:42 - 26 ago Calcio di rigore per il Milan! Fallo di Cecchini Muller su Coubis 84' 19:40 - 26 ago Altra bella accelerazione di Omoregbe, che mette in mezzo un tiro cross pericoloso, ma che non viene raccolto dai suoi compagni di squadra 83' 19:39 - 26 ago Doppio cambio per il Milan: fuori l'infortunato Incorvaia e Zeroli, dentro Bartesaghi e Pluvio 80' 19:36 - 26 ago Bel tiro di El Hilali dal limite dell'area: alto di poco 79' 19:35 - 26 ago Cambio per il Milan: fuori Gala, dentro Rossi 78' 19:33 - 26 ago Savio trattiene Omoregbe: giallo 78' 19:33 - 26 ago Punizione bellissima di Paoletti, altrettanto bella la parata di Pseftis 76' 19:31 - 26 ago Intervento in ritardo di Incorvaia, che abbatte Montevago. Giallo giusto 75' 19:30 - 26 ago Cambio per la Sampdoria: fuori Villa, dentro Marocco 72' 19:28 - 26 ago Cross su punizione per la Sampdoria, Psetfis esce a vuoto, ma la palla finisce alta dopo un colpo di testa dei blucerchiati 69' 19:27 - 26 ago Omoregbe è subito pericoloso in accelerazione e arriva in area di rigore. Il giocatore rossonero finisce giù, ma l'intervento è regolare 66' 19:21 - 26 ago Doppio cambio per il Milan: fuori Paloschi e Cuenca, dentro Incorvaia e Omoregbe 64' 19:20 - 26 ago Tantalocchi in giornata di grazia disinnesca anche il tiro dalla distanza di Alesi. Partita stregata per i rossoneri 63' 19:19 - 26 ago Continuano le occasioni del Milan senza trovare il gol. Cuenca ci prova col sinistro da fuori area, ma il tir è centrale e bloccato da Tantalocchi 60' 19:16 - 26 ago Reazione immediata del Milan, con chi se non con Gala. Sinistro fortissimo, ma Paoletti devia con la testa in angolo 56' 19:12 - 26 ago Gol beffa della Sampdoria. Dopo il dominio del Milan, arriva il colpo di testa di Ntanda che batte Pseftis 54' 19:10 - 26 ago Cuenca semina il panico nella difesa avversaria, serve El Hilali, ma i blucerchiati si salvano ancora e respingono in calcio d'angolo 52' 19:08 - 26 ago Ennesima incursione di Gala, che conclude in porta, ma la palla finisce fuori 50' 19:07 - 26 ago I primi cinque minuti hanno confermato quanto successo nel primo tempo: Milan intraprendente e Sampdoria che si limita a difendersi 46' 19:05 - 26 ago Doppio cambio per la Sampdoria: dentro Ntanda e Caruana, fuori Ivanovic e Conti 18:57 - 26 ago Inizia il secondo tempo! 18:47 - 26 ago Fine primo tempo 45' 18:45 - 26 ago Due minuti di recupero 42' 18:42 - 26 ago Ancora Tantalocchi decisivo: assist straordinario di Gala per Alesi che, dalla sinistra, prova a bucare il portiere della Sampdoria, ancora una volta bravissimo ad evitare il vantaggio rossonero 39' 18:39 - 26 ago Un'occasione dietro l'altra: ci prova anche Cuenca, ma il tiro finisce fuori dallo specchio 38' 18:38 - 26 ago Gala continua a flirtare con il gol: tiro dai 25 metri per il numero 8 rossonero, ma Tantalocchi dice di no ancora una volta. Il Milan continua a spingere 31' 18:35 - 26 ago Ancora Gala protagonista in area di rigore! Il numero 8, però, prova qualche dribbling di troppo e non riesce ad andare al tiro 28' 18:28 - 26 ago Super occasione per il Milan! Bellissima azione personale di Gala, che supera un paio di avversari e prova a piazzare verso l'angolino basso con il sinistro: Tantalocchi, però, è prodigioso e devia in angolo 23' 18:25 - 26 ago Azione horror in difesa per il Milan. Coubis prova il retropassaggio verso Pseftis, ma non si accorge dell'uscita, forse un po' avventata, del portiere rossonero, che sbatte su Montevago. L'arbitro non fischia però la punizione a favore dei blucerchiati 22' 18:22 - 26 ago Siamo a metà del primo tempo. Dopo una partenza forte della Sampdoria, il Milan ha preso in mano le redini del match, ma non si è mai reso veramente pericoloso 16' 18:16 - 26 ago Alesi, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, danza in area di rigore e poi offre la palla alla corrente Eletu, che però conclude alto 13' 18:13 - 26 ago Bozzolan si invola verso la metà campo della Sampdoria, ma Villa lo atterra con un fallo tattico. Prima ammonizione del match 12' 18:12 - 26 ago Bella azione di Conti, che semina il panico sulla sinistra. Cross in mezzo spazzato da Alesi in calcio d'angolo 9' 18:09 - 26 ago Gol annullato a Montevago, che aveva superato Pseftis con uno scavetto. Il guardalinee alza la bandierina e ferma tutto 8' 18:08 - 26 ago Occasione potenziale per il Milan! El Hilali recupera bene palla e fa partire il contropiede. Il numero 10 premia l'inserimento di Zeroli, che però vene fermato sul più bello. Tiro che resta in canna e palla sul fondo 5' 18:05 - 26 ago Che occasione per la Sampdoria! Parata spettacolare di Pseftis, che disinnesca un colpo di testa pericolosissimo di Montevago 3' 18:03 - 26 ago Fase di studio iniziale tra le due squadre. Zeroli tocca duro Cecchini Muller, che rimane a terra dolorante 18:01 - 26 ago Partita iniziata!

Incredibile sconfitta per il Milan Primavera, che meritava almeno un pareggio per la mole di gioco sviluppata. Dopo il pareggio su rigore di El Hilali, Pseftis vanifica tutto con una papera incredibile, che regala la vittoria ai padroni di casa. Due partite e zero punti per Ignazio Abate.

Fine primo tempo

Dopo un inizio spumeggiante della Sampdoria, il Milan ha preso in mano il pallino del gioco e ha dominato i primi 45 minuti. Dopo l'occasione di Montevago, Gala si è reso protagonista di tante occasioni da gol, ma Tantalocchi ha chiuso la saracinesca più e più volte. Manca soltanto il gol: la reazione post Frosinone è arrivata.

LE FORMAZIONI

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Sampdoria Primavera e Milan Primavera. Vediamole insieme!

SAMPDORIA (3-5-2): Tantalocchi; Paoletti, Pellizzaro, Villa; Savio, Pozzato, Cecchini Muller, Conti, Bianchi; Ivanovic, Montevago. A disposizione: Zorzi, Scardigno, Muratori, Polli, Spatari, Ntanda, Caruana, Cesari, Leonardi, Lika, Marocco. Allenatore: Tufano.

MILAN (4-3-2-1): Pseftis; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Eletu, Gala, Zeroli; Cuenca, Alesi; El Hilali. A disposizione: Nava, Marshage, Nsiala, Rossi, Pluvio, Foglio, Bjorklund, Incorvaia, Omoregbe, Longhi, Rossi, Bartesaghi. Allenatore: Abate.

PRE-PARTITA: Sampdoria-Milan Primavera

Sampdoria-Milan sarà arbitrata dal signor Iacobellis di Pisa. Gli assistenti sono De Vito di Napoli e Pasqualetto di Aprilia.

La Sampdoria Primavera, invece, ha conquistato un punto in virtù del pareggio per 0-0 contro l'Hellas Verona.

Il Milan Primavera, allenato da Ignazio Abate, non ha esordito nel migliore dei modi, perdendo 5-3 al 'Vismara' contro il Frosinone, dopo esser andato in vantaggio sul 3-1. C'è bisogno di una reazione immediata per lasciarsi tutto alle spalle.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Centro Sportivo '3 Campanili' di Bogliasco (GE) dove oggi, alle ore 18:00, andrà in scena Sampdoria-Milan, partita della 2^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri!