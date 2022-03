Napoli-Milan Primavera 3-0: terzo k.o. di fila per i rossoneri | PM News

Napoli-Milan Primavera, al ‘Piccolo’, è finita 3-0 per i padroni di casa. Partenopei devastanti, mai in partita il Diavolo di Federico Giunti

Terza sconfitta consecutiva per il Milan Primavera che, sul campo del Napoli Primavera, crolla senza appello e non incamera alcun punto dopo i k.o. patiti nelle scorse settimane contro Atalanta e Roma. Gli azzurri si sono imposti 3-0 grazie alle reti, nella prima frazione di gioco, di Antonio Vergara, dell’ex Coli Saco e di Giuseppe Ambrosino. Nella ripresa il Diavolo di Federico Giunti non è stato capace di reagire, e, a conti fatti, ha creato davvero pochissime insidie dalle parti della porta del Napoli. Mercoledì, al ‘Vismara’, ci sarà l’occasione per tornare al successo contro il Lecce.