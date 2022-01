Primavera 1 TimVision, Milan-Empoli 3-1: gol di Roback | LIVE NEWS

Il Milan Primavera affronta al Vismara l'Empoli: sarebbero 3 punti molto importanti per la classifica. Segui live il match.

Passaggio per Alesi che sembra la fotocopia del gol, ma il rossonero arriva un secondo in ritardo.

Gol dell'Empoli. Cross per Lozza che di testa non sbaglia.

GOL DEL MILAN! - Al primo pallone toccato, Roback deve solo appoggiare in rete! Omoregbe se ne va in contropiede e serve un assist perfetto.

L' Empoli Primavera , allenato invece da Antonio Buscè , è al 13° posto in graduatoria, con 17 punti conquistati in 14 gare, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Vismara dove oggi, alle ore 15:00, andrà in scena Milan-Empoli, partita della 15^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri! Queste, intanto, sono le notizie più importanti della mattina >>>