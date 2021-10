Primavera 1 TIM, Lecce-Milan 1-2: primo successo in campionato | PM News

Il Milan Primavera di Federico Giunti vince 1-2 in casa del Lecce al termine di una partita combattuta, tirata. Rivivi il nostro live

Ribaltamento di fronte, con il Lecce pericoloso in area piccola. Burnete cade e chiede calcio di rigore. Ma per l'arbitro Baratta non ci sono gli estremi per il penalty.

Il Milan Primavera di Federico Giunti ce l’ha fatta. I rossoneri hanno espugnato 1-2 il terreno di gioco del Lecce, conquistando la prima vittoria in campionato. Rossoneri subito sotto per il gol di Hasic (colpo di testa su calcio d’angolo). Quindi, la rimonta firmata da Roback e Capone già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, praticamente, non si è giocato più: partita spezzettata, arbitro protagonista, ben quattro espulsioni (due per parte). Nella fila del Diavolo, hanno pagato dazio Tolomello e Gala.

Amici di 'PianetaMilan.it', tra poco, alle ore 11:00, andrà in scena Lecce-Milan, partita della 6^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. Il Lecce Primavera di Vito Grieco ha conquistato 6 punti in 5 partite; il Milan Primavera di Federico Giunti, invece, è ultimo in classifica, ancora a secco di vittorie, con soli 2 punti in 5 giornate. Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Lecce-Milan, per non perdervi neanche un'azione in diretta!