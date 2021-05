Milan-Verona Femminile 1-1: inizia il secondo tempo | LIVE

Alle ore 15:00, al 'Vismara', c'è Milan-Verona, 22^ ed ultima giornata della Serie A Femminile. Segui il live della partita delle Rossonere

Prima azione del Milan Femminile: Bergamaschi, dalla sinistra, prova a mettere in mezzo il pallone per Dowie. L'esterno delle Rossonere, però, è imprecisa ed il pallone sfila sul fondo.

Palla lunga di Boquete per Hasegawa: la giapponese, a tu per tu con il portiere ospite Durante, spreca calciando la sfera tra le sue braccia.

Cross di Vitale, dalla sinistra, per Salvatori Rinaldi: Durante, però, in uscita alta rinvia il pallone ed evita pericoli per la porta dell'Hellas Verona Women.

HELLAS VERONA WOMEN IN VANTAGGIO - Jelencic, di sinistro, scarica un tiro molto forte, da fuori area, che si infila all'incrocio dei pali. Babb, seppur protesa in tuffo, nulla può sulla conclusione della veronese. Milan-Verona 0-1 .

Che occasione per il Milan Femminile! Cross dalla sinistra di Hasegawa, stacco di testa di Dowie e il pallone, con l'aiuto del portiere Durante, si stampa sulla traversa. Poi, mentre Salvatori Rinaldi è pronta ad intervenire in tap-in, arriva Ambrosi che spazza l'area di rigore veronese.

Punizione di Mauri, il pallone spiove in area di rigore dell'Hellas Verona Women ma Durante, in uscita alta, rinvia di pugno.

Nella gara d'andata, disputatasi lo scorso 16 gennaio 2021, il Milan Femminile si è imposto per 1-0 in Veneto grazie al gol di Natasha Dowie .

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz , è al 2° posto in classifica con 50 punti , frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 21 gare disputate.

L' Hellas Verona Women , allenato da Matteo Pachera , è al 9° posto in classifica con 20 punti , frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte in 21 gare disputate.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Vismara' dove tra poco, alle ore 15:00, si disputerà Milan-Verona, gara valevole per la 22^ ed ultima giornata del campionato di Serie A Femminile. Restate con noi per il live testuale del match delle Rossonere!