Milan-Sampdoria Femminile 1-0: subito la firma di Asllani! | LIVE NEWS

Alle ore 18:00 si terrà il match tra Milan e Sampdoria per il campionato di Serie A Femminile: ecco la diretta live testuale della partita

+++ MILAN-SAMPDORIA FEMMINILE LIVE +++

Gol del Milan! Azione insistita dalla destra e una deviazione favorisce Asllani che segna a botta sicura! 1-0 e rossonere in vantaggio!

MILAN (4-3-3) Giuliani, Arnadottir, Swaby, Piga,Guagni; Mascarello, Grimshaw, Cernoia; Dompig, Bergamaschi, Asllani. A disp. Thrige, Fusetti, Adami, Vigilucci, Soffia, Staskova, Laurent, Babb, Marinelli All. Cordone

SAMPDORIA (4-5-1) Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero; Giordano, Huchet, Benoit, Shatzer, Cuschieri, Sena A.disp. Bragonzi, Heroum, Karresmaa, Sondergaard, Rosignoli, Tarenzi, Battelani, Kitson All. Mango

al Puma House of Football, dove tra poco, alle ore 18:00, si disputerà la sfida Milan-Sampdoria, gara valida per la 8^ giornata della Serie A Femminile 2023/2024.