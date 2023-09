Milan-Roma Femminile 2-4: sconfitta all’esordio per le rossonere | PM NEWS

Alle ore 15:00 si terrà il match tra Milan e Roma per il campionato di Serie A Femminile: ecco la diretta live testuale della partita

+++ MILAN-ROMA FEMMINILE LIVE +++

Fischia Castellone! Comincia il cammino del Milan Femminile di Maurizio Ganz contro le campionesse in carica della Roma

Dopo cinque minuti ancora non c'è stata alcune azione degna di nota. Le due squadre si stanno studiando in questa prima fase del match

Ripartenza del Milan, che in 2 contro 2 spreca una buona occasione. Arnadottir ha tentato il tiro per sorprendere il portiere avversario, senza successo

Ottima chiusura di Swaby, che evita una pericolosa incursione di Giacinti e mette la sfera in calcio d'angolo

Prima mezz'ora in cui il Milan sembra essere sempre poco pericoloso quando attacca, mentre la Roma crea sempre buone occasioni.

Raddoppio immediato della Roma. Errore di Arnadottir che si fa rubare palla da Haavi al limite della propria are. La calciatrice giallorossa fa poi partire un destro e supera Giualiani

Esce Grimshaw in casa Milan e fa il suo esordio Marinelli

Gol del Milan! Esordio da sogno per Marinelli, che supera Ceasar dopo un batti e ribatti in area di rigore. Le rossonere l'hanno pareggiata!

Rimane a terra Bergamaschi, che già in precedenza si era accasciata. La capitana lascia la fascia ad Alia Guagni e lascia il campo, al suo posto Thrige Andersen

Che occasione per la Roma e che errore clamoroso di Giacinti. L'ex rossonera, servita perfettamente da Greggi, sbaglia a tu per tu con Giuliani e calcia largo

Tante interruzioni in questo finale di gara, con diverse atlete che si fermano per crampi

Finisce qui. La Roma batte il Milan Femminile al termine di una partita emozionante e vince all'esordio in campionato

MILAN (4-3-3) : Giuliani; Arnadottir, Cernoia, Bergamaschi Adami; Grimshaw, Swaby, Staskova; Laurent, Guagni, Dompig. A disp .: Thrige, Fusetti, Asllan, Mascarello, Jonusaite, Soffia, Arrigoni, van Eijk, Marinalli, Copetti. All . Maurizio Ganz

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi. A disp. : Korpela, Vakdazate, Aigbogun, Serturini, Glionna, Latorre, Greggi, Tomaselli, Kramzar. All . Alessandro Spugna

Amici di PianetaMilan.it, benvenuti al 'Puma House of Football', dove tra poco, alle ore 15:00, si disputerà la sfida Milan-Roma, gara valida per la 1^ giornata della Serie A Femminile 2023/2024. Restate con noi per il LIVE testuale della partita delle rossonere di mister Maurizio Ganz!