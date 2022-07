Milan, Giroud presenta il libro ‘Crederci, sempre’: la diretta | LIVE NEWS

Olivier Giroud, attaccante rossonero, presenterà il suo libro 'Crederci, sempre' in conferenza stampa a Casa Milan. Le parole in diretta

Amici di ', benvenuti a Casa Milan dove tra poco, alle ore 17:00, parlerà Olivier Giroud in conferenza stampa per presentare il suo libro 'Crederci, sempre'. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta dell'attaccante del Milan. Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni