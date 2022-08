Milan-Fiorentina Femminile 0-3, Arriva la doppietta di Kajan | LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per Milan-Fiorentina, gara valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Segui con noi la diretta della partita

Ritmi non troppo elevati in campo. Tra le due compagini, sicuramente meglio quella guidata da Panico

Primo tiro in porta per la squadra di Ganz. Asllani dal limite sinistro dell'area penetra e scarica un mancino debole tra le braccia di Schroffenegger

Finisce il primo tempo. Milan sotto 3-0, prestazione pessima per le ragazze di Ganz. A tra poco per il secondo tempo.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Centro Sportivo Vismara' dove oggi, alle ore 17:30, andrà in scena Milan-Fiorentina, 1^ giornata partita campionato di Serie A Femminile. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match delle rossonere di Maurizio Ganz! Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>