Milan-Fiorentina Femminile 1-3: per la Champions tutto rinviato | PM NEWS

FINISCE QUI - Milan-Fiorentina, 20^ giornata del campionato di Serie A Femminile, è terminata 1-3 per le ospiti. Nel primo tempo gol dell'ex Sabatino ed espulsione del portiere rossonero, Korenčiová. Nella ripresa, rete di Baldi per il raddoppio ospite. Milan Femminile, seppur in 10, orgoglioso ed a segno con Giacinti su rigore. Nel finale, gol di Vigilucci che chiude il match. Per la qualificazione in Champions League, dunque, le Rossonere di Ganz rinviano tutto allo scontro diretto contro il Sassuolo.