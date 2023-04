Milan-Napoli, Spalletti: “Voglio un caffè turco con Guardiola” | PM NEWS

Sulle parole di Guardiola e se è contento quando dicono che il Napoli vince la Champions League: "Ho capito dalla sua risposta che non era stato capito il senso di ciò che avevo detto. Quando si parla di Guardiola mi alzo in piedi. Ho imparato tanto da lui. Può essere accostato a grandissimi personaggi, che hanno fatto cose fondamentali dalle quali tutti abbiamo preso qualcosa. Per me è come Klopp, come De Zerbi, quelli che guardo sempre, tra i grandissimi. Se non ha fatto l'effetto che volevo gli chiedo scusa, ci fa piacere quando uno come lui dice cose belle sul Napoli, a me ci vorrebbero giorni per parlare delle sue squadre. Se poi viene detto che lui ha detto che possiamo vincere la Champions League noi, è diverso. Noi non siamo la squadra che ha l'ansia di dover dimostrare in questa competizione. Già fatto, abbiamo portato a casa il risultato che è nella storia. Ora dobbiamo divertirci, tenendo quella faccia e quella postura per orgoglio e forza che ci siamo meritati sul campo. Poi con Guardiola spero di farci due risate sul discorso davanti a un caffè turco".