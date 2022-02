Milan-Sampdoria, Pioli: “Il rinnovo di Theo Hernandez un segnale” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Milan-Sampdoria. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Sul rinnovo di Theo Hernandez simbolico: "Credo che sia un bellissimo segnale. Di un club che ha una visione per il presente e soprattutto per il futuro. Il fatto che Theo Hernandez abbia voluto il rinnovo è un segnale importante per tutti. Avere giocatori che hanno senso di appartenenza, avere un club che programma, significa che il percorso dà continuità e stabilità per tornare ai massimi livelli".

Se è svoltata la stagione nel Derby: "Il pessimismo non è mai entrato qui. Abbiamo avuto tanta fiducia sempre. La forza del gruppo è continuare a lavorare quando non vengono i risultati. Facile farlo quando si vince. Molto più gratificante e positivo quando non riesce tutto al massimo. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo felici per le ultime due, ma pensiamo a domani".

Se si farà rotazione: "La mia idea è schierare sempre la formazione migliore. Può essere che domani non sia la stessa di mercoledì. Per caratteristiche diverse e situazioni fisiche e mentali. Sempre formazione migliore, che varia in base ad avversari e come stiamo".

Su Kalulu: "Non è vicino dall'essere un titolare. È un titolare. Le sue prestazioni lo dicono. Mi ha sorpreso subito, non pensavo potesse arrivare subito a questi livelli. Ma sa leggere le partite e ha mezzi importanti. Per me è un titolare".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Milan-Sampdoria, match valido per la 25^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 09:30. Il Diavolo cercherà altri tre punti dopo l'ultima importante vittoria, per provare a effettuare un primo piccolo sorpasso, approfittando anche di uno scontro diretto in testa alla classifica. Già da oggi inizia la giornata di campionato, domani rossoneri primi in campo.