Conferenza Atalanta-Milan, le parole di Pioli in diretta | LIVE NEWS

Su Kessie: "Non mi preoccupa la situazione di Kessie, perchè i suoi atteggiamenti sono gli stessi della scorsa stagione: disponibilità, lavoro, serietà. Dà tutto quello che ha. E' lo stesso giocatore dell'anno scorso, ma che non è ancora al 100%, ma ci sta visto gli impegni estivi. E' un giocatore molto forte. E' sbagliato a giudicare le prestazioni in base al contratto: sbaglia il calciatore che ha un contratto a vita e chi ha un contratto in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza, ma non c'è questo clamore. C'è una trattativa in corso".