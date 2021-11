Cittadella-Milan 0-1: in campo capitan Giacinti | LIVE NEWS

Alle ore 14:30 si disputa Cittadella-Milan, 2° turno del Girone A della Coppa Italia Femminile. Segui qui la diretta testuale della partita

Cross di Tucceri Cimini in area di rigore per Stapelfeldt, la quale, però, non arriva alla deviazione vincente in rete. Prima chance per il Diavolo.

La partita non decolla, il Milan Femminile ha in mano il pallino del gioco ma ancora non riesce ad impensierire la retroguardia dei padroni di casa.

MILAN IN VANTAGGIO!!! - Stapelfeldt, ben servita con un pallone filtrante in profondità, vince la carica del suo diretto marcatore, si presenta a tu per tu con Toniolo e lo batte sul primo palo. Cittadella-Milan 0-1 .

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz , entra in scena oggi nella Coppa Italia Femminile. Nella prima giornata del Girone A, invece, il Cittadella Women (che milita in Serie B ) ha perso, sempre in casa ( 1-4 ) contro l' Hellas Verona Women . Le gialloblu, pertanto, guidano al momento la classifica del raggruppamento.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al centro sportivo di Tombolo (PD), dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Cittadella-Milan, partita della seconda giornata del Girone A della Coppa Italia Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan di Serie A in tv o in diretta streaming >>>