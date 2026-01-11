calciomercato

Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors: carta per Gatti | LIVE

Calciomercato gennaio Milan 2026 LIVE
È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri
Redazione

Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.

Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!

Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

8:33

ULTIMO NODO PER IL RINNOVO DI MAIGNAN 

Il Milan e Mike Maignan continuano a trattare per il possibile rinnovo del contratto del francese. Resta un solo nodo da sciogliere. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'

7:52

IL MILAN HA UNA CARTA PER GATTI

Calciomercato Milan, Federico Gatti potrebbe essere il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la difesa. Occhio alla carta. L'ipotesi scambio di 'Tuttosport'

7:30

OCCHIO AL MODRIC BIS PER IL MILAN

Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe guardare le occasioni anche in vista della prossima stagione. Ecco un possibile nome a parametro zero

Le notizie sul mercato del Milan del 11 gennaio 2026.

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).

CESSIONI: nessuna.

OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA