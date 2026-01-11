Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.
Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors: carta per Gatti | LIVE
Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!
Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
Il Milan e Mike Maignan continuano a trattare per il possibile rinnovo del contratto del francese. Resta un solo nodo da sciogliere. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Calciomercato Milan, Federico Gatti potrebbe essere il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la difesa. Occhio alla carta. L'ipotesi scambio di 'Tuttosport'
Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe guardare le occasioni anche in vista della prossima stagione. Ecco un possibile nome a parametro zero
Le notizie sul mercato del Milan del 11 gennaio 2026.
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).
CESSIONI: nessuna.
OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).
