Il Milan e Mike Maignan continuano a trattare per il possibile rinnovo del contratto del francese. Resta un solo nodo da sciogliere. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'

I giorni decisivi per il possibile rinnovo di Maignan con il Milan, scrive 'Il Corriere dello Sport', potrebbero arrivare dopo la partita di Serie A contro il Lecce, in programma domenica 18 gennaio. Viste le tante partite infrasettimanali, il Diavolo vorrebbe avere il faccia a faccia con Maignan e il suo entourage lontano dalle partite. Dopo il Lecce termineranno le partite ogni tre giorni per i rossoneri. Per questo l'incontro potrebbe esserci tra circa una settimana.