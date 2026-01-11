Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Maignan e il rinnovo: resta un nodo per il Milan. Ecco i possibili giorni chiave

CALCIOMERCATO MILAN

Maignan e il rinnovo: resta un nodo per il Milan. Ecco i possibili giorni chiave

Maignan e il rinnovo: resta un nodo per il Milan. Ecco i possibili giorni chiave
Il Milan e Mike Maignan continuano a trattare per il possibile rinnovo del contratto del francese. Resta un solo nodo da sciogliere. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

I giorni decisivi per il possibile rinnovo di Maignan con il Milan, scrive 'Il Corriere dello Sport', potrebbero arrivare dopo la partita di Serie A contro il Lecce, in programma domenica 18 gennaio. Viste le tante partite infrasettimanali, il Diavolo vorrebbe avere il faccia a faccia con Maignan e il suo entourage lontano dalle partite. Dopo il Lecce termineranno le partite ogni tre giorni per i rossoneri. Per questo l'incontro potrebbe esserci tra circa una settimana.

Secondo il quotidiano non ci dovrebbe essere al centro delle discussioni lo stipendio del francese: i 5,7 milioni di euro annui più bonus, per arrivare ad un totale di circa 7 milioni di euro fino al 2030, sarebbero sufficienti per il sì di Maignan al rinnovo col Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il Milan prepara il Modric bis: un big potrebbe essere l'occasione di calciomercato>>>

Resterebbe un nodo principale: come scrive 'Il Corriere dello Sport' questo sarebbe legato a le commissioni da garantire agli agenti. Dialogo e trattativa aperte alla ricerca della soluzione definitiva.

Leggi anche
Juventus e Milan, occhio allo scambio clamoroso sul calciomercato: Gatti rossonero per …
Milan, occasione unica di calciomercato per un grandissimo centrocampista: pronto un Modric bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA