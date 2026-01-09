Rinnovo di Maignan, Moretto: 'Manca l'accordo per le commissioni'

Ecco, di seguito, le parole di Matteo Moretto. "Non ci sono grandi novità per quanto riguarda il rinnovo di Maignan. Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti lungo il percorso, un mese fa verificando questo tipo di notizia sul rinnovo di Maignan, tutte le fonti ci davano come molto difficile, quasi impossibile, il rinnovo, ma poi tutto è cambiato con il lavoro di pressing sia dei compagni, soprattutto di Allegri, la società che ha fatto il massimo rendendolo potenzialmente il giocatore più pagato insieme a Leao, 5 di base fissa + 2 di bonus. Manca l'ultimissimo si di Mike che ha già dato apertura, adesso manca l'ultimo scoglio che è quello delle commissioni. Manca ancora una trattativa da chiudere per il Milan ossia quella tra il Milan e l'agente. Non siamo ancora alle firme ma il Milan spera di chiuderla quanto prima".