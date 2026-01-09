Rinnovo di Maignan, Moretto: 'Manca l'accordo per le commissioni'

Pianeta Milan
Il noto giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato di Milan nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, in particolare sul rinnovo del contratto di Mike Maignan. Ecco le sue parole
Altre novità sul rinnovo di Mike Maignan. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha, di fatto, confermato le indiscrezioni pubblicate nel pomeriggio di oggi sul prolungamento del contratto di 'Magic' Mike, in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Calciomercato Milan, per Maignan l'ultimo ostacolo sono le commissioni

Come confermato dal giornalista italiano, il Milan ha offerto al suo capitano un contratto simile a quello di Rafael Leao. Di conseguenza, il francese diventerebbe il calciatore più pagato della rosa, assieme al portoghese. Uno scenario difficile da immaginare fino ad alcuni mesi fa, quando tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Maignan era tutto bloccato, dopo che i rossoneri si erano tirati indietro al momento delle firme. Nonostante il gelo, sembra che il rinnovo si avvicini, anche grazie al pressing dei compagni di squadra e di Massimiliano Allegri, che fin dal primo giorno ha rimesso Mike al centro del progetto rossonero.

Ecco, di seguito, le parole di Matteo Moretto. "Non ci sono grandi novità per quanto riguarda il rinnovo di Maignan. Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti lungo il percorso, un mese fa verificando questo tipo di notizia sul rinnovo di Maignan, tutte le fonti ci davano come molto difficile, quasi impossibile, il rinnovo, ma poi tutto è cambiato con il lavoro di pressing sia dei compagni, soprattutto di Allegri, la società che ha fatto il massimo rendendolo potenzialmente il giocatore più pagato insieme a Leao, 5 di base fissa + 2 di bonus. Manca l'ultimissimo si di Mike che ha già dato apertura, adesso manca l'ultimo scoglio che è quello delle commissioni. Manca ancora una trattativa da chiudere per il Milan ossia quella tra il Milan e l'agente. Non siamo ancora alle firme ma il Milan spera di chiuderla quanto prima".

