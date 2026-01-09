Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si allontana Souza: secondo Romano il Tottenham avrebbe chiuso l’accordo col Santos

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, si allontana Souza: secondo Romano il Tottenham avrebbe chiuso l’accordo col Santos

Milan, sfuma Souza del Santos: secondo Romano domenica sarà a Londra
Secondo quanto scritto dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Souza del Santos sarà un giocatore del Tottenham. Era un esterno seguito anche dal Milan
Redazione

Dopo che la trattativa per il giovane esterno mancino Juan David Arizala è saltata, con sorpasso e chiusura lampo da parte dell'Udinese, il Milan è tornato alla ricerca di un profilo che avesse queste caratteristiche. Giovane, futuribile e che fosse poco conosciuto. Il nome sul quale il Milan si era mosso qualche settimana fa è stato svelato in anteprima dal giornalista di 'AS' esperto di calciomercato sudamericano Eduardo Burgos.

Si tratta di di João Victor de Souza Menezes, meglio conosciuto come Souza, classe 2006, anch'egli di ruolo laterale sinistro, ma brasiliano e in forza al Santos. Dopo l'annuncio di una prima offerta del Milan di circa 10 milioni, rifiutata dal club brasiliano, sono arrivate nuove informazioni su questo nome presente sul taccuino di Igli Tare e Geoffrey Moncada.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, quando il gruppo viene prima di tutto: Leao al fianco di Fofana dopo l'errore

Ne ha parlato sul proprio profilo Instagram l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Secondo il giornalista italiano, il Tottenham avrebbe chiuso il colpo sulla fascia mancina. Dopo aver trovato un accordo con l'entourage del giocatore, gli 'Spurs' sono pronti a versare 15 milioni di euro nelle casse del club brasiliano. Ha poi aggiunto nel post su Instagram che Souza dovrebbe arrivare in Inghilterra domenica per cominciare la sua nuova avventura inglese. In attesa dell'ufficialità, il Milan deve cambiare, ancora una volta, obiettivo.

Leggi anche
Calciomercato Milan, dall’Olanda si parla di Maximilian Ibrahimovic in orbita Ajax: i dettagli
Calciomercato Milan, Maignan vicino al rinnovo ma c’è un ostacolo: ecco cosa manca | PM NEWS

© RIPRODUZIONE RISERVATA