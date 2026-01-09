Milan, sfuma Souza del Santos: secondo Romano domenica sarà a Londra

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Ne ha parlato sul proprio profilo Instagram l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Secondo il giornalista italiano, il Tottenham avrebbe chiuso il colpo sulla fascia mancina. Dopo aver trovato un accordo con l'entourage del giocatore, gli 'Spurs' sono pronti a versare 15 milioni di euro nelle casse del club brasiliano. Ha poi aggiunto nel post su Instagram che Souza dovrebbe arrivare in Inghilterra domenica per cominciare la sua nuova avventura inglese. In attesa dell'ufficialità, il Milan deve cambiare, ancora una volta, obiettivo.
