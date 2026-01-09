Milan, sfuma Souza del Santos: secondo Romano domenica sarà a Londra

Dopo che la trattativa per il giovane esterno mancino Juan David Arizala è saltata, con sorpasso e chiusura lampo da parte dell'Udinese, il Milan è tornato alla ricerca di un profilo che avesse queste caratteristiche. Giovane, futuribile e che fosse poco conosciuto. Il nome sul quale il Milan si era mosso qualche settimana fa è stato svelato in anteprima dal giornalista di 'AS' esperto di calciomercato sudamericano Eduardo Burgos.