Fiorentina-Milan, Nkunku chiude al Fenerbahce: “Speculazioni”

Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Che partita è stata: "Abbiamo combattuto per cercare il pareggio. Poi potevamo vincere, non abbiamo vinto. Siamo un po' dispiaciuti, perché volevamo vincere la partita".

Se resta: "Io voglio restare qua, al Milan. Sono speculazioni".

Su Allegri che ha detto che hanno ripetuto gli stessi errori fatti contro il Genoa: "Penso che sia vero. Abbiamo fatto diversi errori, oggi dobbiamo pensare a migliorare e a lavorare".

Dove preferisce giocare: "Faccio ciò che mi chiede il mister. Mi piace giocare in attacco. Abbiamo iniziato questa stagione con questo mister, vincendo tante partite. Noi cerchiamo di fare quello che ci dice il mister e di farlo al meglio possivbile per vincere le partite?

