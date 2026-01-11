Fiorentina-Milan, Vanoli orgoglioso: “Non perdono da agosto, ma…”

Sulla Fiorentina che sta trovando continuità: "Siamo stati bravi a non essere negativi nei momenti difficili e a reagire sempre. Già a Roma, nonostante il brutto primo tempo, siamo stati bravi a soffrire. Stasera i ragazzi meritavano una gioia importante ma giocando così arrivera. Questo dev'essere il nostro standard. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che non perde da agosto"

Quanto è felice per Comuzzo: "Felicissimo perché lo reputo veramente importante. Ha ancora tanto da migliorare, specialmente in fase di possesso, ma è un piacere vederlo allenare".

Se si è spiegato perché una squadra eccellente come la Fiorentina sta in quella posizione: "Vuol dire che non siamo così eccellenti. Ci abbiamo messo un po' per assimilare il cambio di obiettivo, che adesso dev'essere la salvezza. Dobbiamo continuare ad essere lucidi in certi momenti e questo è un punto che da continuità e quindi un risultato importante. A volte il 'dobbiamo vincere' ti mette un peso, noi dobbiamo avere continuità e giocare a calcio come fatto stasera, dove abbiamo calciato 20 volte in porta"

Sulla differenza di condizione fisica e cos'è successo nell'ultimo mese: "Io arrivo dalla scuola Conte, quella del sacrificio e del grande lavoro. Ora stiamo bene, abbiamo più gamba. Ma la situazione che ti ha portato qua è generale, non solo fisica. adesso dobbiamo smettere di guardare a ciò ma pensare al traguardo tutti insieme. Anche con la Cremonese abbiamo fatto una gran prestazione nonostante il gol solo nel finale. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare: Gud può essere più qualitativo, Moise sta tornando ad essere brillante ma gli manca un po' il gol. Anche Parisi ci sta dando tanto. Uno come Gosens io non l'ho mai avuto, ha tempi di inserimento perfetti. C'è tanto da migliorare ma stasera vanno applauditi"

Come valuta Brescianini e cosa si aspetta dal mercato: "La società è presente e lo ha dimostrato con Solomon e Brescianini. io sono in sintonia con loro. La società ha una fame incredibile per uscire dalla crisi e me la sta trasferendo. Brescianini è un altro che aveva tanta voglia di venire a Firenze e per me questo è bellissimo".

Su Fagioli: "Lo state vedendo tutti. Io con lui ho un bel rapporto. Guardiamo tante situazioni per migliorare. Ha una personalità tecnica importante e sta aggiungendo la continuità che gli mancava. Sta diventando un giocatre importante per se, per la Fiorentina e per la Nazionale".