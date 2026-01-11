Pianeta Milan
Allegri pensieri chiari per la difesa del Milan: ecco cosa vuole sul calciomercato

Difesa, Allegri sarebbe stato chiaro: ecco cosa vorrebbe sul calciomercato. E il Milan ...
Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un nuovo difensore da inserire in rosa. Ecco il pensiero di Allegri. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso al momento l'unico colpo della sessione acquistando in prestito con diritto di riscatto dal West Ham Niklas Fullkrug. Da capire se ci saranno altre mosse: al momento sembra difficile l'arrivo di un esterno destro come alternativa a Saelemaekers, così come sembrano difficili le cessioni di Loftus-Cheek e Nkunku. Per questo il club potrebbe essere concentrato sul possibile colpo in difesa. La dirigenza rossonera sarebbe sempre attenta alla ricerca di possibili occasioni, magari attendendo gli ultimi giorni del mercato.

'Il Corriere dello Sport' parla anche del calciomercato di gennaio del Milan: secondo il quotidiano fino al termine del mese i rossoneri dovrebbero continuare a scandagliare il mercato alla ricerca di un difensore da aggiungere alla rosa.

Allegri sarebbe stato chiaro: vorrebbe un calciatore che alzi il livello tecnico e lo spessore del reparto arretrato e della squadra. Secondo il quotidiano non sarebbe un'operazione semplice in questa sessione di calciomercato.

