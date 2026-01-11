Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso al momento l'unico colpo della sessione acquistando in prestito con diritto di riscatto dal West Ham Niklas Fullkrug. Da capire se ci saranno altre mosse: al momento sembra difficile l'arrivo di un esterno destro come alternativa a Saelemaekers, così come sembrano difficili le cessioni di Loftus-Cheek e Nkunku. Per questo il club potrebbe essere concentrato sul possibile colpo in difesa. La dirigenza rossonera sarebbe sempre attenta alla ricerca di possibili occasioni, magari attendendo gli ultimi giorni del mercato.