Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
Potrebbe essere Diego Coppola del Brighton il rinforzo per il Milan, in difesa, in questa fase finale del calciomercato invernale
IL RINNOVO DI MAIGNAN DAVVERO VICINO: A BREVE INCONTRO SULLE COMMISSIONI. DA 'CASA MILAN' FILTRA ...
Tra il Milan e Mike Maignan non è mai stato così vicino il rinnovo del contratto: manca l'intesa sulle commissioni per il suo entourage
Il Milan sta trattando con i serbi del Partizan Belgrado l'acquisto di Andrej Kostić, attaccante montenegrino classe 2007. Gli aggiornamenti
Per il calciomercato invernale non sono previsti altri ingressi nel reparto attaccanti per il Milan. In estate, però, tutto potrebbe cambiare
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).
CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito).
OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni), Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Andrej Kostić (a, Partizan - 12 milioni), Quinten Timber (c, Feyenoord - 20 milioni), Diego Coppola (d, Brighton - prestito).
