Tra il Milan e Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, non è mai stato così vicino il rinnovo del contratto: manca l'intesa sulle commissioni per il suo entourage, ma tutto lascia intendere che non sarà un ostacolo insormontabile. Le...
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ogni giorno potrebbe essere quello buono per la firma di Mike Maignan sul rinnovo del suo contratto con il Milan. L'operazione non è mai stata così vicino ad andare in porto. A breve, infatti, è atteso un faccia a faccia tra l'entourage del portiere, classe 1995 e la dirigenza del club meneghino per appianare le divergenze sulle commissioni.

Milan, in arrivo il rinnovo di Maignan. Le ultime parole di Tare

Questo è l'unico rimasto da sciogliere, per il 'CorSport': logico pensare che non sarà un ostacolo insormontabile anche perché Maignan ha espresso la volontà di rinnovare con il Diavolo. Da 'Casa Milan' filtra ottimismo sul buon esito dei negoziati, come, d'altronde, il direttore sportivo Igli Tare aveva fatto intendere prima di Milan-Lecce, domenica sera a 'San Siro'.

«Quanto manca? Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c'è la volontà della società di andare avanti. Nelle prossime settimane penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia», le parole di Tare. L'offerta del Milan a Maignan per il rinnovo: contratto fino al 30 giugno 2031, con stipendio di 7 milioni di euro netti a stagione (5 di parte fissa, 2 di bonus), sulla falsariga dell'accordo con Rafael Leão.

