Daniele Triolo Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 12:00)

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ogni giorno potrebbe essere quello buono per la firma di Mike Maignan sul rinnovo del suo contratto con il Milan. L'operazione non è mai stata così vicino ad andare in porto. A breve, infatti, è atteso un faccia a faccia tra l'entourage del portiere, classe 1995 e la dirigenza del club meneghino per appianare le divergenze sulle commissioni.