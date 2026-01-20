LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>>
«Quanto manca? Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c'è la volontà della società di andare avanti. Nelle prossime settimane penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia», le parole di Tare. L'offerta del Milan a Maignan per il rinnovo: contratto fino al 30 giugno 2031, con stipendio di 7 milioni di euro netti a stagione (5 di parte fissa, 2 di bonus), sulla falsariga dell'accordo con Rafael Leão.
