Milan Futuro, colpo di mercato. Moretto: “Trattativa avanzata per Juwensley Onstein”

Matteo Moretto ha parlato anche del mercato del Milan. Prima squadra in stand-by, mentre il giovane Onstein si avvicina al Milan Futuro. Ecco tutti i dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Siamo sempre più nel pieno del mercato di gennaio, con il Milan che al momento è fermo al solo arrivo di Niclas Fullkrug in prestito. Restano le voci su un possibile arrivo di un difensore centrale (si parla ad esempio di Coppola), ma il Diavolo potrebbe attendere altre occasioni. Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato anche sul calciomercato del Milan Futuro durante una live su 'YouTube'. Ecco le sue parole.

"Il Milan prima squadra diciamo che in questo momento è sornione, sta cercando di capire se ci saranno opportunità verso la fine del mercato. Ma posso dare un possibile acquisto del Milan Futuro. Trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese del Jong Genk".

Vedremo se ci saranno novità ufficiali su questa operazione di calciomercato per il Milan Futuro. Da capire anche se il Milan prima squadra si muoverà in queste ultime due settimane di gennaio, magari alla ricerca di un difensore.

