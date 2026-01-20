Matteo Moretto ha parlato anche del mercato del Milan. Prima squadra in stand-by, mentre il giovane Onstein si avvicina al Milan Futuro. Ecco tutti i dettagli da 'YouTube'

Siamo sempre più nel pieno del mercato di gennaio, con il Milan che al momento è fermo al solo arrivo di Niclas Fullkrug in prestito. Restano le voci su un possibile arrivo di un difensore centrale (si parla ad esempio di Coppola), ma il Diavolo potrebbe attendere altre occasioni. Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato anche sul calciomercato del Milan Futuro durante una live su 'YouTube'. Ecco le sue parole.