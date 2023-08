Quote Roma-Milan, i pronostici: risultato, primo marcatore e tanto altro

Ruolino di marcia completamente diverso per il Milan. I rossoneri hanno vinto le prime due giornate in scioltezza: 2-0 a Bologna e poi 4-1 casalingo al Torino. Primo posto in classifica a punteggio pieno, in coabitazione con Inter, Napoli e Verona. Giroud sugli scudi, con tre reti in due match, ma soprattutto colpisce l’impatto di Pulisic che dopo aver segnato all’esordio al Dall’Ara ha colpito anche alla prima a San Siro. Impressionante l’ambientamento immediato dello statunitense. E a Roma, Stefano Pioli si affiderà proprio alle giocate dell’ex Chelsea per mettere in difficoltà i rivali.

Le quote di Roma-Milan — Come riporta Oddschecker per Roma-Milan, le quote sono quasi alla pari. Non c’è un favorito netto in questa sfida, con i giallorossi che hanno colmato il gap nelle lavagne, rispetto ai valori di inizio settimana, grazie all’arrivo di Lukaku a Trigoria. Di conseguenza il segno 1 paga a 2.77 su Betfair, con Netbet a 2.71, mentre Snai, Goldbet e Novibet recitano 2.70. Un successo meneghino, segno 2, lo troviamo a 2.75 su bet365, a 2.73 su Betway e Planetwin, a 2.70 su Better. Infine, il pareggio è l’unico segno sfavorito e brilla a 3.20 su Sisal e Goldbet, con Pokerstars Sport a 3.10. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 è sfavorito, come dimostrano le quote di Betfair a 2.30, Sisal e Goldbet a 2.25. L’Under 2.5 scende invece a 1.67 su bet365, con Snai e Betway a 1.60.

Una rete per parte è praticamente pagata alla pari con il No-Goal. Vediamo le quote di Roma-Milan e i pronostici: il Goal vale 1.90 su Planetwin365 e Netbet, con Pokerstars Sport a 1.88. Il No-Goal invece varia tra 1.86 di Better e Novibet, rispetto a 1.80 di Planetwin365. Per quanto concerne il risultato esatto, il successo rossonero per 1-0 paga 8.29 su Betway, 8.09 su Novibet e 8.00 su bet365. Il pareggio per 1-1 invece lo troviamo a 6.00 su Snai e Sisal, mentre Pokerstars Sport recita 5.90. Infine, concludiamo con il Primo Marcatore. Nelle file capitoline, il favorito è Paulo Dybala che brilla a 7.00 su Sisal, con Snai a 6.70 e bet365 a 6.00. Nella formazione di Pioli, occhi puntati su Olivier Giroud a 7.00 su Snai e Sisal, con bet365 a 6.50.

I precedenti — Come rileva Oddschecker, Roma - Milan si affrontano per la 196^ volta nella loro storia e il bilancio ha tinte rossonere. 82 le vittorie del Diavolo, rispetto ai 51 successi giallorossi, mentre sono 62 i pareggi che completano il quadro. I meneghini sono imbattuti da tre precedenti di fila all’Olimpico: due successi e il pari della scorsa stagione. L’ultima vittoria capitolina risale al 27 ottobre 2019: 2-1 con Stefano Pioli agli inizi della sua avventura sulla panchina del Milan.

