Monza-Milan, le quote della prossima partita | Serie A news

Le quote di Monza-Milan messe a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che i favoriti di questa partita di Serie A sono..

Matteo Ronchetti

Monza-Milan è il secondo anticipo del sabato (ore 18.00), per la 23° giornata di Serie A. Derby lombardo che per la prima volta si gioca a Monza nella massima categoria. All’andata sonoro 4-1 interno dei rossoneri. La squadra di Pioli insegue un posto in Champions, con quella di Palladino che strizza l’occhio alla settima piazza. Un tuffo nel passato per il Diavolo, con Berlusconi e Galliani ai posti di comando dei brianzoli.

GLI ULTIMI RISULTATI — Un Monza in formato europeo. I biancorossi hanno 29 punti e sono ad una sola lunghezza dal settimo posto che potrebbe immettere alla prossima Conference League. La squadra di Raffaele Palladino è imbattuta da otto giornate consecutive: quattro successi e altrettanti pareggi, in questo arco di tempo. L’ultimo ko risale al turno infrasettimanale del 10 novembre, con la sconfitta per 1-0 all’Olimpico di Roma contro la Lazio. I brianzoli hanno segnato, nella striscia positiva, 15 reti, con otto al passivo. Tre i Clean-Sheet fatti registrare dal Club di Silvio Berlusconi. Il presidente, assieme al fido Galliani, ritroverà il suo vecchio Milan: ben 29 trofei vinti in 31 anni di presidenza dei rossoneri. Il Diavolo ha rialzato la testa: 1-0 al Torino in campionato e poi stesso risultato negli ottavi di finali di Champions League contro il Tottenham. Il cambio di modulo di Stefano Pioli ha giovato ai meneghini che sembrano aver messo alle spalle il momento nero e durato qualcosa come 38 giorni, in cui i Campioni di Italia non hanno raccolto alcun successo. Il Milan non vince in trasferta dal 4 gennaio scorso, 2-1 alla Salernitana e non trova due vittorie di fila in Serie A, tra la 15° giornata, 2-1 interno alla Fiorentina ultimo turno prima del mondiale e il già citato successo all’Arechi di Salerno (16° giornata). Lontano da San Siro, i rossoneri hanno ottenuto al momento 16 punti in 11 gare, con 13 reti fatte e 14 incassate.

I PRECEDENTI DI MONZA-MILAN — Monza vs Milan si gioca per la tredicesima volta, la seconda in Serie A e per la prima volta al Brianteo, per quello che concerne la massima divisione italiana. Come riporta Oddschecker il bilancio è quasi tutto a strisce rossonere. Ben 11 vittorie dei meneghini, nelle 12 sfide giocate, con un solo successo dei biancorossi. Il pareggio non è mai arrivato fra questi due club. Il Diavolo torna in casa dei rivali a distanza di 36 anni dall’ultima volta: 30 agosto 1987, girone di Coppa Italia e il nuovo Milan di Sacchi vince per 2-0. In campionato, l’ultimo precedente a Monza risale alla Serie B: 17 ottobre 1982 e rossoneri che si impongono per 4-1. L’unico successo dei padroni di casa, risale alla Coppa Italia 1964-65. Vittoria dei “Bagai” ai calci di rigore. Un’attesa lunga quasi 60 anni.

LE QUOTE DI MONZA-MILAN — Come rileva Oddschecker il Milan ha il favore del pronostico, ma con quote molto alte su tutte le lavagne. Il segno 2 paga a 2.15 su Starcasinò Bet e Sportbet, con Novibet e Netbet in scia, rispettivamente a 2.12 e 2.11. Il pareggio è compreso tra 3.40 di Betfair e 3.10 di PokerStars Sport. Una vittoria del Monza prende forma a 3.70 con Sisal, con Goldbet a 3.65 e bet365 a 3.60. Passiamo alle reti, l’Over 2.5 vale 1.95 su Better e 1.93 su Planetwin. L’Under 2.5 è favorito, come dimostrano bet365 a 1.80, Novibet a 1.78 e Starcasinò Bet a 1.77. Interessanti anche le quote del Gol e del No-Gol. Una rete per parte brilla a 1.80 su Betfair e PokerStars Sport, con la seconda opzione che sale fino a 1.95 su bet365 e Planetwin. Chiudiamo con il Primo Marcatore. Nelle file brianzole, il favorito è Christian Gytkjaer a 8.50 su Sisal, con Dany Mota in scia a 9.20 su Starcasinò Bet. Per quanto concerne i rossoneri, il favorito è Giroud che paga 6.00 su bet365, mentre Leao sale a 7.70 su Sisal. Attenzione ad Origi che potrebbe partire titolare e già a segno all’andata, per la prima rete in maglia rossonera. Il belga primo marcatore vale 8 su bet365.