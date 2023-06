Milan-Verona: quote scommesse e pronostici partita

Solo un successo nelle ultime cinque gare per il Verona. Gli scaligeri hanno battuto il Lecce ma sono andati ko contro Inter, Torino e Atalanta oltre al pareggio contro l’Empoli nell’ultimo turno, arrivato per i toscani in pieno recupero. Un andamento che ha portato la squadra di Zaffaroni a lottare fino all’ultima giornata per non retrocedere. 31 punti per i gialloblù, esattamente gli stessidello Spezia che si giocherà tutto all’Olimpico contro la Roma.

Precedenti Milan-Verona — Score più che positivo quello del Milan che ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato contro il Verona in Serie A. Non solo, i rossoneri sono anche la squadra contro cui gli scaligeri hanno pareggiato più volte in trasferta (13) non riuscendo però mai a vincere a San Siro facendo contare 0 successi. Come riporta OddsChecker il Verona ha vinto solo una trasferta in questo campionato (Lecce – Verona 0-1) guadagnando 31 punti in 37 gare. I rossoblù ne hanno totalizzati meno solo nella stagione 1996/97 (27), 2015/16 (28) e 2017/18 (25), in tutte queste stagioni i gialloblù sono retrocessi.

Quote Milan-Verona — Nessun dubbio per i maggiori operatori specializzati in quote di Serie A con il Milan favorito per il successo. Una vittoria della squadra di Pioli vale 1.75 per PokerStars Sport, 1.84 per Betway e 1.87 per StarCasinòBet e Sportbet. Più alte le quote che fanno riferimento al pareggio ea una vittoria del Verona. L’X mette d’accordo a 3.80 bet365, Betfair e Sportbet; il 2 parte dai 4.19 di Net Bet passando per i 4.25 di Snai fino ai 4.45 di GoldBet e Better.

Quella di San Siro sarà una gara che entrambe le squadre giocheranno puntando alla vittoria, il Milan per migliorare ancora la sua classifica, il Verona per la salvezza. Anche per questo i bookie propendono per una gara da Goal con quote che oscillano dall1.80 di bet365 e StarCasinòBet e l’1.87 di LeoVegas. Più alto il No Goal che invece parte dall’1.96 di Planetwin 365 e il 2.05 di Snai.

Nonostante gli ultimi tre scontri tra i rossoneri e i gialloblù siano finiti in Over 2.5 la gara di San Siro sembra essere più equilibrata almeno nelle quote. A 1.85 per PokerStars Sport e Sisal e a 1.97 per LeoVegas la possibilità che nei 90 minuti vengano siglate almeno tre reti. A 1.87 per GoldBet, Better e Planetwin 365 invece l’Under 2.5.

Sono ben 12 i gol messi a segno da Giroud in questa stagione, record che il francese non raggiungeva dal 2016/2017. L’attaccante potrebbe migliorare ancora il suo score con una rete contro il Verona. Può essere lui il protagonista? Sì vedendo le quote di un suo gol che si aggirano sui 2.00 di Sisal i 2.25 di LeoVegas e i 2.65 di StarCasinòBet. In casa Verona fiducia a CyrilNgonge che potrebbe essere decisivo nel match. A 4.00 per Sisal e a 4.50 per StarCasinòBet le chance di una sia rete, quota che sale fino ai 9.50 di bet365 e LeoVegas in casa di primo marcatore.