Quote Milan-Torino: ecco il risultato più probabile | Serie A

Milan-Torino: le quote

Come riferisce Oddschecker, il segno 1 vale 1.63 su Novibet e PokerStars Sport, con Better, Betfair e Netbet a 1.62. Più alte le quote sul pari, che si trova a 3.90 su Snai, con bet365 e Planetwin365 in scia a 3.80. Un successo degli ospitiarriva a quota 6.00 con Sisal, scendendo leggermente su Goldbet a 5.90 e Betway a 5.66. Per entrambe le squadre, la prima partita in questa Serie A è terminata con l’esito No Goal. Cosa si aspettano in termini di reti i bookmaker da Milan-Torino? Se l’Over 2.5 è sfavorito – vale 2.15 su Betfair, 2.10 su bet365, Novibet e Betway – rispetto all’Under (a 1.72 su Sisal, a 1.70 su Snai e Pokerstars Sport), diverso il discorso sui segni Goal/No Goal. L’esito che vede entrambe le squadre a segno si gioca a 1.75 su Goldbet e Netbet, con Betfair a 1.73. Il No-Goal, invece,sale a 2.10 su Better, con Betway e Snai a 2.00.