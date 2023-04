Quote Milan-Napoli: chi è la favorita in Champions? I pronostici

Le quote comparate di Milan-Napoli: pronostici degli esperti di scommesse su chi sarà la squadra favorita nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League

Matteo Ronchetti

Mettere da parte l'euforia per il 4-0 del Maradona di dieci giorni fa e pensare solo alla doppia sfida di Champions. I 180 minuti contro il Napoli diranno se il Milan riuscirà ad entrare tra le migliori quattro d'Europa. Appuntamento a San Siro, mercoledì 12 aprile ore 21. Un duello tutto italiano come non si vedeva da tempo. Da una parte i campioni d'Italia in carica, dall'altra i futuri vincitori dello scudetto. Un match che promette grande spettacolo, anche considerando la gara di qualche giorno fa che è andata ai rossoneri.

GLI ULTIMI RISULTATI — La squadra di Pioli è reduce dal deludente pareggio contro l'Empoli in casa. Con le sue scelte, il tecnico ha fatto capire di pensare già alla gara d'andata in Champions nonostante in campionato la lotta per i primi quattro posti sia apertissima: il Milan è quarto in classifica con 52 punti, solo uno in più dei rivali dell'Inter. Fuori gente come Leao, Brahim Diaz e Giroud, schierata solo a partita in corso. Ma il Diavolo ha dimostrato di saper fare la voce grossa in Europa, eliminando il Tottenham nel doppio confronto (senza subire gol). Dall'altra parte un Napoli che in campionato è tornato al successo grazie al 2-1 a Lecce. I festeggiamenti per l'imminente vittoria dello scudetto sono già iniziati e anche in Champions, dopo il netto dominio contro l'Eintracht Francoforte, la squadra di Spalletti è data per favorita per l'approdo in finale.

I PRECEDENTI DI MILAN-NAPOLI — È la prima volta in Europa che Milan e Napoli si ritrovano una di fronte all'altra. Non ci sono precedenti né in Champions né in Europa League. A livello nazionale i rossoneri hanno affrontato i campani nei quarti di finale di Coppa Italia in due occasioni: in entrambe le circostanze è stato il Milan a passare il turno (2-1 nel 1936 e 2-0 nel 2019). Più in generale, il Diavolo ha perso solo una delle nove sfide in competizioni europee contro formazioni italiane: l'unico ko risale alla finale di ritorno Supercoppa Europea del 1993 contro il Parma.

A completare il bilancio ci sono cinque vittorie e tre pareggi. Quello del Napoli è un risultato epocale: è la prima volta che il club azzurro si qualifica ai quarti di finale di Champions League nella sua storia. In generale questa è la settima occasione in cui la squadra di Spalletti accede ai quarti di finale in una competizione europea (1 in Champions, 3 in Europa League/Coppa UEFA, 3 in Coppa delle Coppe). Per il Napoli sarà il secondo incrocio a livello continentale con un'avversaria europea: l’unico precedente del genere risale alla stagione 1988/89, quando i partenopei superarono il turno contro la Juve nei quarti di finale della Coppa UEFA. Ecco le quote comparate di Milan-Napoli

QUOTE MILAN-NAPOLI — , le quote di Milan-Napoli vedono gli azzurri con i favori del pronostico. Il segno 2 vale 2.57 su Netbet, arrivando alla quota massima di 2.70 su Betfair. Al contrario, il successo del Milan oscilla tra il 2.70 di Planetwin e il 2.85 di LeoVegas. Infine, il pareggio è in grado di pagare fino a 3.30 volte la posta su Sportbet (la soglia fissata su Betway e Novibet è minore, rispettivamente 3.23 e 3.25).

Per quanto riguarda i gol, i bookie sono convinti che ne arriveranno meno di tre. L'Under è in vantaggio sull'Over: il primo scenario si attesta sull'1.72 di StarCasinòBet e l'1.75 di bet365, mentre l'arrivo di almeno tre reti vale 2.05 su Snai e Goldbet, 2.20 su LeoVegas. Qualche dubbio in più sul Goal/No Goal, anche se la quota minore ce l'ha l'ipotesi secondo cui entrambe le squadre andranno a segno: 1.87 su Betfair, 1.91 su bet365, contro l'1.96 su Snai e l'1.97 su Planetwin dello scenario opposto.