Quote Milan-Lazio: pronostico risultato e marcatori

Lazio che torna a respirare; merito della vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale per 2-0 sul Torino. Sette punti per la truppa di Maurizio Sarri che adesso deve recuperare terreno in classifica.La prima vittoria interna della stagione ha permesso alla difesa Laziale di mantenere imbattuta la porta e adesso, Immobile e soci inseguono il secondo acuto esterno della stagione, dopo il 2-1 ottenuto a fine agosto in casa del Napoli per 2-1. Sette gol fatti e otto al passivo per le Aquile, di cui quattro all’attivo e sei incassati in campo esterno. Sempre nelle gare lontane dall’Olimpico, i biancocelesti hanno vinto cinque trasferte nelle ultime nove, con quattro sconfitte a completare il quadro. Il segno X manca dall’11 marzo, con lo 0-0 di Bologna.

Quote Milan-Lazio — Come riporta Oddschecker per Milan – Lazio, vento in poppa per i primi della classe. Il segno 1 sale fino a 1.85 su Betflag, con Betfair e Sisal a 1.80, mentre Betway e LeoVegas scendono a 1.78. Il pareggio cresce a 3.68 su Netbet, a 3.65 su Snai, con Better, bet365 e Pokerstars Sport a 3.60. Il segno 2 decolla a 5.00 su William Hill, a 4.85 su Goldbet, con Novibet e Planetwin365 a 4.80. L’Over 2.5 è leggermente sfavorito e dunque, secondo i bookmaker sono poco propensi ad una gara con molte reti, nonostante differenze minime con l’Under 2.5. Almeno tre gol nel match brilla sulle lavagne di Snai, bet365, Better e Betway a 1.90. L’Under 2.5 invece rimbalza tra 1.85 di Sisal e LeoVegas, con Goldbet e Pokerstars Sport 1.75. Il Goal invece crea notevoli differenze. Betflag, William Hill e Netbet recitano 1.85, con Novibet a 1.80. Il No-Goal prende forma a 2.00 su Betfair, con Planetiwin365 e Betway a 1.92, con bet365 a 1.90. Infine, per il primo marcatore, Giroud favorito nel Milan a 5.00 su bet365, Sisal e William Hill, con Immobile maggior indiziato nelle file biancoceleste. Il capitano che sblocca il match vale 7.80 su BetFlag, con Betfair a 7.70 e LeoVegas a 7.00.

I precedenti di Milan-Lazio — Come rileva Oddschecker, Milan – Lazio si gioca per la 189^ volta nella storia dei due club. Il bilancio è a tinte rossonere, con 84 vittorie meneghini, a fronte di 40 squilli capitolini. I pareggi sono 64 a completare il bilancio.Nelle sole sfide di San Siro, la formazione di Stefano Pioli è imbattuta da tre sfide di fila contro gli aquilotti e diventano quattro se consideriamo la Coppa Italia. Stringendo il campo al campionato, l’ultimo squillo laziale risale al 2019 per 2-1. Da quel momento tre vittorie del Diavolo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.