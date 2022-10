Quote Milan-Chelsea: duello Aubameyang-Giroud. Partita equilibrata ma..

1 di 1

QUOTE MILAN-CHELSEA

AC Milan-Chelsea, partita di Champions League: info e ultime news

Milan e Chelsea si ritrovano una di fronte all’altra, martedì 11 ottobre alle 21, meno di una settimana dopo il netto 3-0 inflitto dagli uomini di Graham Potter a quelli di Stefano Pioli. E si tratta di un match dalla valenza fondamentale per i rossoneri che, in caso di nuovo risultato negativo, potrebbero veder diminuire le chances di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La classifica del girone E vede al comando il Salisburgo, con 5 punti, seguito da Chelsea e Milan a 4. Chiude la Dinamo Zagabria con 3. Tutte le formazioni, insomma, sono raggruppate in pochissime lunghezze e possono concretamente sognare di approdare alla prossima fase della competizione.

GLI ULTIMI RISULTATI

Il Milan, in attesa di comprendere come proseguirà la propria esperienza in Champions, avrà immediatamente la possibilità di vendicare la sconfitta rimediata dal Chelsea allo Stamford Bridge di Londra. La gara d’andata è, infatti, terminata con un 3-0 senza ammissione di repliche a favore dei Blues, a segno del primo tempo con Fofana e nella ripresa con Aubameyang e James. Dando un’occhiata al cammino delle due squadre nei rispettivi campionati, la situazione che le contraddistingue è simile. Il gruppo di Pioli è quarto in classifica, a quota 20 punti. Nell’ultimo weekend, è arrivata l’importante vittoria nel big match contro la Juventus: decisive le reti di Tomori e Brahim Diaz. Anche la formazione di Potter è reduce da un successo, quello contro il Wolverhampton di sabato 8 ottobre. Havertz, Pulisic e Broja sono andati in gol, mettendo KO il Wolverhampton, rimasto col numero “zero” accanto nel tabellino della sfida. La più recente vittoria è stata la quinta in Premier League per il Chelsea, che ha pareggiato solamente una volta, perso in due occasioni (contro Leeds e Southampton). Solamente il Napoli, al contrario, è riuscito a battere il Milan in quest’avvio di campionato: sei vittorie e due pareggi completano il parziale.

I PRECEDENTI

Milan e Chelsea si sono affrontate sei volte in competizioni ufficiali, di cui tre in Champions League e tre in Coppa delle Fiere. Il bilancio nel complesso sorride ai londinesi, che hanno vinto in due occasioni contro l’unica dei rossoneri; tre invece i pareggi. Nel 1966, le due squadre si sfidarono tre volte agli ottavi di finale di Coppa delle Fiere: sia l’andata che il ritorno si conclusero sul 2-1, lo spareggio finì 1-1 dopo i tempi supplementari, e soltanto il pareggio decretò il passaggio del turno degli inglesi. Quindi, nella fase a gironi della Champions League 1999/00, a Londra è finita 0-0, a Milano invece 1-1 con le reti di Bierhoff e Wise. L’ultimo precedente della scorsa settimana ha visto la squadra di Potter imporsi per 3-0: decisive furono, in quel caso, le reti di Fofana, Aubameyang e James. L’ex Barcellona, ha vanta nel proprio curriculum anche un periodo trascorso nelle giovanili del Milan, è tra i principali indiziati a mettere la propria firma sul tabellino. Su Sisal la quota è di 3.25, riporta OddsChecker, così come quella relativa a una rete di Giroud. Su Snai la quota di Aubameyang è di 3.00 (3.25 quella del rivale francese).

LE QUOTE

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Milan-Chelsea è destinata a essere una sfida abbastanza equilibrata. La squadra di Potter, tuttavia, gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dal 2.25 di Planetwin, al 2.35 di Snai (2.30 su Better e Goldbet). La forbice tra il segno 1 e il 2 è tutt’altro che ampia: la vittoria dei padroni di casa è in grado di pagare fino a 3.20 volte la posta optando per LeoVegas (la soglia rimane più bassa su Betfair, Better e Goldbet, 3.10). Il pareggio, infine, raggiunge un massimo di 3.45 su Novibet, mentre la quota è di 3.40 su LeoVegas, Snai e Planetwin. A proposito di reti, l’Over 2.5 ha praticamente la stessa quota dell’Under. Il primo scenario vale 1.85 su Planetwin, 1.90 su Goldbet, 1.91 su LeoVegas. L’ipotesi contraria, e dunque l’arrivo di meno tre gol nel corso dei 90’, è quotata 1.80 su Better e Goldbet, 1.89 su LeoVegas. Infine, sono più chiare le idee dei bookmakers in merito al Goal/No Goal. Lo scenario secondo cui una delle due squadre rimarrà a secco ha una soglia più alta (2.00 su Better, 2.15 su Betfair, rispettivamente contro 1.72 e 1.67, secondo lo stesso portale). Infine, gli esperti sono convinti che, in entrambe le frazioni di gioco, gli inglesi saranno in posizione di vantaggio: la quota corrispondente al 2 1°T/2°T è di 3.70 su LeoVegas, 3.75 su Betfair.