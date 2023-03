Fiorentina-Milan: partita da pochi gol? Le quote della partita

Le quote di Fiorentina-Milan a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che i favoriti di questa partita di Serie A sono..

Matteo Ronchetti

La venticinquesima giornata di Serie A vedrà fronteggiarsi Fiorentina e Milan allo stadio Artemio Franchi. I rossoneri cercheranno di bissare l'ultimo successo ottenuto in casa contro l'Atalanta. Lo stesso vale per i viola che, reduci dalla vittoria in trasferta contro il Verona, proveranno a centrare i tre punti facendo lo sgambetto alla formazione di Pioli. Il calcio d'inizio dell'incontro arriverà alle 20.45 di sabato 4 marzo.

LE QUOTE DI FIORENTINA-MILAN — Secondo quanto riferisce OddsChecker, i bookmaker considerano gli ospiti di poco favoriti in quello che comunque si profila come un confronto equilibrato. La quota del 2 oscilla tra il 2.50 di Planetwin al 2.55 di StarCasinòBet. Al contrario, il segno 1 è in grado di pagare fino a 3.30 volte la posta su bet365 (3.25 su Netbet e Gaoldbet). Al Franchi tra la viola e i rossoneri, ultimamente, si vedono sempre sfide emozionanti, e piene di gol. Questa volta, però, ci si aspetta che la sfida sia più equilibrata, magari decisa da una sola rete, o comunque che ne arrivino meno di tre. L'Under è in "vantaggio" sull'Over: il primo scenario raggiunge un massimo di 1.75 su Sisal, contro il 2.15 del secondo, optando per Betfair. Praticamente inesistente la forbice tra il Goal e il No Goal. L'ipotesi più probabile secondo i bookie è che entrambe le squadre riescano ad andare in rete: quota 1.75 su Planetwin, 1.91 su bet365 (il No Goal, infine, vale 2.03 su Planetwin, mentre ha la medesima quota del segno opposto su bet365). Tutte le quote sulla Serie A si trovano anche su Gazzetta Scommesse, dove è possibile verificare e confrontare i bonus di benvenuto dei principali siti scommesse.

GLI ULTIMI RISULTATI — La squadra di Italiano si trova nella parte destra della classifica - dodicesima a quota 28 - e di certo non può essere soddisfatta del proprio rendimento. Se non altro, si sta rifacendo nelle coppe poiché in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Conference League. La formazione toscana ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre giornate giocate in casa (sconfitta contro Torino e Bologna, pareggio nel derby contro l'Empoli). Dall'altra parte, il Milan, dopo un periodo di crisi totale, si è ripreso il secondo posto. Ha ritrovato certezze e nell'ultimo match di campionato contro la squadra di Gasperini, è arrivata anche una buona prestazione. Proprio con la partita contro i bergamaschi, i rossoneri hanno ottenuto il quarto cleansheet di fila, se consideriamo anche la gara contro il Tottenham in Champions League.

I PRECEDENTI DI FIORENTINA-MILAN — Quello di sabato sarà il 166esimo confronto tra Fiorentina e Milan in Serie A. Il bilancio vede i rossoneri in una posizione di vantaggio, con 76 vittorie: le 45 affermazioni dei viola e i 44 pareggi completano il bilancio. I toscani hanno perso gli ultimi due precedenti, ma in entrambi i casi si giocava a San Siro (1-0 e 2-1 del novembre e del maggio 2022). L'ultima sfida che ha avuto il Franchi come "sede", invece, ha visto trionfare i padroni di casa. Era il 20 novembre 2021: i gol di Duncan, Saponara e Vlahovic portarono la squadra guidata da Italiano sul 3-0, la doppietta di Ibrahimovic rimise il Milan in partita, ma ci pensò ancora una volta Vlahovic a firmare il poker (di Venuti il terzo gol dei rossoneri, autorete al 90'+6', per il definitivo 4-3). L'ultima vittoria esterna del Milan, infine, risale al 21 marzo del 2021: in quel caso sul tabellino le firme ancora di Ibrahimovic, e poi di Brahim Diaz e Calhanoglu.