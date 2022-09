Quote Empoli-Milan, l’ultima sconfitta dei rossoneri è del 2017

Finita la pausa nazionali, torna il campionato. L’Empoli ospita al Castellani il Milan: fischio d’inizio sabato alle 20.45. Pioli fa la conta degli infortunati: Maignan e Theo Hernandez k.o. in nazionale, Rebic e Origi si allenano ancora a parte, Tonali che proverà a stringere i denti e Calabria sulla via del recupero. La squadra di Zanetti ha vinto l’ultima gara col Bologna, il primo successo stagionale per i toscani.

I PRECEDENTI – Si contano 32 i confronti totali tra Empoli e Milan. Il bilancio dei precedenti è tutto in favore dei rossoneri con 18 successi contro i 4 degli avversari, 8 i pareggi. Gli uomini di Pioli hanno vinto le ultime tre gare contro i toscani, due di queste senza subire reti. Mentre l’ultima vittoria dell’Empoli è arrivata nel 2017 a San Siro: 1-2, reti di Mchedlidze e Thiam, Lapadula per i padroni di casa. Come analizzato da Oddschecker, è stato l’unico successo dell’Empoli nelle undici sfide più recenti, prima di quella gara avevano superato i rossoneri soltanto nel 2007.

LE QUOTE–Secondo i bookmaker, il Milan è nettamente favorito: il segno 2 è proposto 1.65 da Betfair, 1.63 da Novibet e 1.60 da Sisal. Molto più alta la quota per la possibile vittoria dell’Empoli: 5.50 secondo la gran parte dei bookie. L’X è valutato 4.10 da Goldbet e Better, 3.75 da Pokerstars. Probabile che sia una partita con più di due gol segnati: l’Over 2.5 è offerto 1.87 da 888Sport, Betfair e Leovegas mentre la giocata inversa è valutata quota 2 da Bet365, 1.90 da Pokerstars e Sisal. Grande equilibrio nel valore del segno Gol: 1.90 per Bet365, 1,82 secondo Planetwin e 1.78 su Better. Il No Gol è fermo a 1.95 secondo Snai, 1.90 per Leovegas e Sisal.