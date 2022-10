Quote Dinamo Zagabria-Milan: chi è la favorita?

La comparazione quote di Oddschecker sulla partita di Champions League tra Dinamo Zagabria e Milan. Chi vincerà?

Matteo Ronchetti

La quinta giornata del Girone E di Champions League non ammette appelli, tra Dinamo Zagabria e Milan. Entrambe appaiate a quota quattro devono far bottino pieno in ottica qualificazione. Rossoneri sempre vincenti contro i croati e Pioli rischia l’emergenza in difesa al “Maksimir”. A seguire la comparazione delle quote sul Milan delle principali agenzie di scommesse

STATO DI FORMA

— La Dinamo Zagabria è ancora imbattuta in casa, nel girone di Champions League: successo alla prima giornata sul Chelsea e pareggio contro il Salisburgo nell’ultimo turno. Nel mezzo le trasferte in Inghilterra e Austria, entrambe terminate con una sconfitta.Complessivamente al Maksimir i croati hanno perso solo una delle ultime 5 gare di Champions, contro il Manchester City. La formazione di Cacic ha segnato 3 reti, di cui due davanti al pubblico amico, con 5 al passivo, di cui una sola sul terreno amico. In campionato, la formazione balcanica ha pareggiato 1-1 a Spalato nello scontro diretto e i campioni in carica restano al comando con 35 punti: 8 lunghezze di vantaggio per Orsic e soci ancora imbattuti dopo 13 giornate. Milan che ha vinto l’unica gara del girone in casa proprio contro la Dinamo per 3-1. I rossoneri hanno 4 punti come i rivali, ma sono reduci da due sconfitte di fila ed entrambe contro il Chelsea. 4 reti segnate, una sola in trasferta e 7 subite. Non solo, ma la squadra di Pioli è rimasta a secco nelle ultime due sfide e non resta senza gol segnati per tre gare di fila in Champions, dal periodo dicembre 2010 e marzo 2011. Diaz e Dest in dubbio, con Pioli che deve ridisegnare una difesa che già annovera numerose assenze. In campionato, i campioni di Italia in carica sono secondi a meno tre dal Napoli, con uno squillante 4-1 rifilato al Monza nell’ultimo turno di campionato.

I PRECEDENTI DINAMO-MILAN — Dinamo Zagabria e Milan si apprestano ad affrontarsi per la sesta volta. Meneghini imbattuti e sempre vincenti nelle altre 5 sfide: dalle due gare di Coppa delle Coppe del 1973, passando per il preliminare di Champions League del 2000-01 e fino ad arrivare alla partita di andata. 13 le reti dei rossoneri e appena 3 quelle dei croati.

QUOTE SCOMMESSE MILAN — Milan favorito a Zagabria, come rilevato da OddsChecker. Il segno 2 paga a 1.82 su PlanetWin e NoviBet, con Betfair che si tiene in scia a 1.81. Il segno X varia fra 3.85 di LeoVegas e 3.60 su Pokerstars Sport. Infine, una vittoria croata sale in maniera netta a 4.40 su Better e Goldbet. Passiamo alle reti e il Gol è favorito @1.80 su Bet365, rispetto al No-Gol che si accende a 2.05 su Betfair. Per quanto concerne l’Over 2.5 LeoVegas opta per una quotazione @1.90. La stessa quota la troviamo per l’Under 2.5 su Bet365, Sisal e Snai. Diamo uno sguardo ai possibili primi marcatori. Fra i croati, il favorito è Bruno Petkovic a 9.50 su Goldbet, mentre MislavOrsic decolla a 13 su Snai. In chiave Milan, Giroud lo troviamo a 5.40 su LeoVegas, con Rebica a 7.20 su Snai e Leao a 7.00 su Bet365. Infine, per il risultato esatto, un successo rossonero per 1-0 vale a 7.00 su Sisal, con il 2-1 per il Milan che brilla a 8.95 su Novibet.