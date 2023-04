Quote Bologna-Milan: pronostici più incerti del previsto

Le quote comparate di Bologna-Milan, anticipo di Serie A. Una partita più equilibrata del previsto secondo i pronostici degli esperti di scommesse, complici alcune scelte di formazione di Pioli

Bologna-Milan è il primo anticipo del sabato, nella 30^ giornata di Serie A: calcio di inizio alle ore 15.00. Dalla Champions League al campionato: la squadra di Stefano Pioli è chiamata a vincere per blindare un posto fra le prime quattro. I rossoneri hanno un punto di vantaggio sull’Europa League. I padroni di casa inseguono la quinta gara di fila da imbattuti. Un match più equilibrato del previsto al Dall’Ara secondo i pronostici degli esperti di scommesse. Ecco le quote di Bologna-Milan

Gli ultimi risultati di Milan e Bologna — Bologna in grande forma e in una stagione da ricordare, come non accadeva da anni. La cura Thiago Motta sta trovando i suoi effetti e i rossoblu lottano per la settima piazza, con la media di 1.6 punti a gara con l’ex allenatore dello Spezia in panchina. 43 punti, uno in meno della Juventus che occupa proprio l’obiettivo dei felsinei. La formazione emiliana non perde da quattro gare di fila: in questo arco di match sono 8 i punti raccolti dal Bologna reduce da due vittorie di fila. Per quello che riguarda le partite interne, Arnautovic e soci hanno ottenuto 26 punti su 45 disponibili e i padroni di casa hanno perso solo tre match in campionato al Dall’Ara, di cui uno negli ultimi 450 minuti davanti al pubblico amico. 20 gol fatti e 10 subiti nei soli match casalinghi per i rossoblu che contro i Campioni di Italia dovranno fare a meno di Orsolini squalificato.

Il Milan, dalle brillantissime notti di Champions, deve ritrovare il passo in campionato. La squadra di Stefano Pioli ha 52 punti e ha vinto appena una delle ultime cinque giornate: in trasferta appunto, nel clamoroso 4-0 rifilato al Napoli. Sempre in questo arco di partite, i rossoneri hanno ottenuto due segni X e due sconfitte. 22 i punti raccolti in trasferta, su 45 disponibili, dai meneghini che hanno vinto in due delle ultime tre sfide giocate lontano da San Siro: oltre al successo al Maradona, anche l’1-0 in casa del Monza. 20 reti segnate da Giroud e compagni in gare esterne, con 19 al passivo.

I precedenti di Bologna-Milan — Sono 149 gli incroci tra Bologna-Milan in Serie A, Come riporta Oddschecker. Il bilancio sorride al Diavolo che ha vinto 72 match, a fronte di 38 successi rossoblu, con 39 pareggi. Nelle sole gare giocate al Dall’Ara, il quadro è molto equilibrato: sempre avanti la formazione meneghina con 28 squilli, ma i felsinei sono in scia con 25 vittorie. 21 segni X completano il quadro. La squadra di Pioli è una sorta di bestia nera degli emiliani che non battono i Campioni di Italia in carica da 14 partite di fila, in cui hanno ottenuto appena due pareggi a fronte di 12 sconfitte. Il Dall’Ara è diventato un fortino per i rossoneri che non perdono da 16 gare nello stadio bolognese: 12 successi e quattro pareggi.

Le quote di Bologna-Milan — Come rileva Oddschecker in Bologna-Milan, i rossoneri hanno il gradimento degli operatori, ma si tratta di un segno 2 con quote altissime. Sportbet recita 2.40 sulla propria lavagna, Seguono in scia Betfair a 2.38, Starcasinò Bet a 2,37, con Snai, Sisal e Goldbet a 2.35. Il pari paga 3.25 su LeoVegas e Novibet, mentre Daznbet e Netbet sono concordi a 3.23 e infine Betway a 3.20. Una vittoria del Bologna prende forma a 3.40 su bet365. Ottime quotazioni su Snai e Betfair a 3.30, con Planetwin Sport a 3.29 e Better a 3.25. Chiude Pokerstars Sport a 3.10. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 è sfavorito sull’Under 2.5. Almeno tre gol nel match valgono a 2.30 su bet365, con Daznbet e Netbet a 2.29, senza dimenticare LeoVegas a 3.25. L’Under 2.5 scende a 1.60 su Sisal, Snai, Better, Betway, Novibet e Sportbet.

Passiamo al Gol che troviamo a 1.91 su Betfair, 1.90 su Goldbet, 1.87 su Planetwin e 1.85 su PokerstarsSport. Il No-Gol è favorito e la quota cala a 1.83 su Snai e Betfair, con LeoVegas in scia a 1.82. Infine, uno sguardo al Primo Marcatore. Nelle file emiliane il favorito è Musa Barrow a 10.50 su Starcasinò Bet, con il compagno di squadra Joshua Zirkzee che brilla a 12 su Snai. Nel mezzo, Nicola Sansone a 11.50 su LeoVegas. Nel Milan, Divock Origi prende forma a 10 su Sisal, con Leao a 6.00 su bet365, mentre Olivier Giroud è stabile a 6.50 su Starcasinò Bet.