Pioli: “Suso ci ha salutato con serenità. Piatek? Non l’ho visto …”

CALCIOMERCATO MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha introdotto i temi principali di Milan-Verona, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘, in conferenza stampa con i giornalisti.

Interrogato sulle modalità di addio al Milan di Jesús Suso e Krzysztof Piatek, ceduti rispettivamente a Siviglia e Hertha Berlino negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio, Pioli ha detto: “Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la gara contro il Torino. Kris non l’ho visto, è andato via subito. Ma non abbiamo avuto problemi, il calcio cambia velocemente molta situazione. Ha lavorato con professionalità. Auguro loro il meglio per la carriera”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android