Milan, il sogno Gundogan: i pro e i contro della trattativa

Un giocatore della Premier League in scadenza di contratto, una squadra di Serie A interessata e tanto pessimismo intorno ad una trattativa teoricamente impossibile. L'accostamento di Ilkay Gundogan al Milan ha scatenato delle fantasie di mercato che mancavano da un po' di tempo, potendo contare sulla qualità di un centrocampista ritenuto tra i migliori nell'attuale panorama calcistico. Trattativa complicatissima e dall'alta possibilità di sfumare nel giro di qualche giorno, ma se non vi fossero queste fantasie l'estate del calciomercato non avrebbe la stessa atmosfera e, soprattutto, perché in 3 mesi può succedere di tutto. Per questo motivo, andiamo insieme ad approfondire i pro, e i contro, di un'eventuale trattativa per il giocatore del Manchester City, Ilkay Gundogan .

I pro di Gundogan

Risulta più difficile spiegare i vantaggi che potrebbe portare un giocatore come Gundogan piuttosto che i suoi svantaggi. Classe '90, nazionale tedesco e di mestiere centrocampista, completo aggiungerei. Nel Milan potrebbe essere il titolare in qualsiasi posizione: mediano, trequartista, mezz'ala e addirittura esterno. Possiede una qualità da Top Player e la disarmante facilità a giocare sia con il destro che con il sinistro. Porterebbe tanta qualità alla rosa allenata da Stefano Pioli, ma non solo. Una delle pecche del Milan, in questa stagione soprattutto, è stata l'assenza di esperienza: con Gundogan questa mancanza sparirebbe. Ex Borussia Dortmund, squadra con la quale ha raggiunto una finale di Champions League e vinto la Bundesliga, il tedesco diventerebbe uno dei leader indiscussi dello spogliatoio rossonero. La sua presenza, in assenza a quella di un altro perno come Bennacer, regalerebbe al Milan un nuovo faro del centrocampo e la possibilità di variare molto sul piano tattico.