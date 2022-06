Milan, ti presento Renato Sanches: un tuttofare per Stefano Pioli

Il Milan ha scelto Renato Sanches come erede di Franck Kessié. Nelle prossime settimane deciso affondo per il centrocampista portoghese in forza al Lille. Il suo contratto con i francesi scadrà il prossimo giugno 2023, quindi il prezzo del cartellino non dovrebbe costituire un grosso problema per le casse rossonere. L'accordo potrebbe trovarsi per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.