Elye Wahi, il talento francese che ha stregato il Milan

Il Milan continua nella ricerca di nuovi talenti per migliorare la propria rosa e gli occhi dei dirigenti rossoneri sarebbero finiti, come già successo in passato, in terra francese. Un nome che avrebbe subito incuriosito e destato molto interesse, infatti, sarebbe quello di Elye Wahi , giovane attaccante del Montpellier . Il classe 2003 di Courconnes , nato e cresciuto nelle giovanili de Le Petit Chelil, ha già esordito in Ligue 1 con numeri anche importanti vista la sua età: in 24 partite giocate ha segnato ben 12 goal e messo a referto 2 assist, con il 73% dei minuti totali e il 75% delle gare da titolare.

Il ruolo del francese, con origini ivoriane, è quello di un esterno d'attacco, seppur nato come centravanti, abilissimo palla al piede e forte in progressione. Il talento non si discute, mettendo sul tavolo anche i numeri sopracitati, così come una personalità che in passato lo ha portato ad alcuni litigi, ma anche a decisioni forti come quella di non bruciare alcuna tappa e fare uno step alla volta. La volontà di rimanere al Montpellier, infatti, nonostante già durante la passata sessione di mercato si fossero presentate offerte importanti, gli sta permettendo di crescere e lo ha portato in doppia cifra alla sua seconda stagione nel campionato francese. Milan-Napoli non solo in campo: sfida per un talento della Serie A.