Calciomercato Milan – Chi è Firmino: ruolo, dati e skills (Video)

Il Milan è interessato a Roberto Firmino del Liverpool per migliorare il reparto offensivo. Conosciamo un po' meglio l'attaccante brasiliano

Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, il Milan avrebbe messo gli occhi su Roberto Firmino, attaccante dei Reds. Il brasiliano è in scadenza di contratto al termine della stagione e i rossoneri sembrerebbero in vantaggio per il suo ingaggio a parametro zero. Conosciamo un po' meglio un giocatore che ha fatto impazzire anche uno stadio come l'Anfield.

Chi è Firmino — Roberto Firmino, pseudonimo di Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, nasce a Maceiò il 2 ottobre del 1991. Attaccante del Liverpool, squadra con la quale ha vinto una Champions League e una Premier League, e della nazionale brasiliana.

Carriera — La carriera di Firmino inizia nelle giovanili della Figueirense, nel 2009 viene aggregato in prima squadra e nella stagione successiva colleziona ben 36 presenze e 8 goal. Durante la finestra invernale di mercato del 2011, Firmino fa il grande salto in Europa, trasferendosi in Germania con la maglia dell'Hoffenheim per circa 4 milioni di euro. Un curioso aneddoto rivela che l'attaccante brasiliano fu scoperto dal club tedesco grazie al videogioco Football Manager.

Con l'Hoffe può vantare 153 presenze, 49 goal e 36 assist, fin quando, nel 2015, non passa al Liverpool per la modica cifra di 41 milioni di euro. Gli esordi con i Reds non sono dei migliori, ma l'arrivo del tecnico Jurgen Klopp riesce a cambiare le sorti di Firmino così come di tutto il club inglese. Ad Anfield, l'attaccante brasiliano trascorrerà alcune delle sue stagioni migliori. L'annata 2018/19, infatti, culminerà con la vittoria della Champions League. Nel marzo del 2023, il Liverpool ha annunciato l'addio di Firmino al termine della stagione, non avendo trovato un accordo per il rinnovo del contratto. Il centravanti lascia così i Reds dopo otto anni, 360 presenze, 109 goal e 79 assist.

Ruolo — Il suo ruolo è quello dell'attaccante centrale ma la sua duttilità gli consente di essere schierato anche come trequartista. Giocatore molto tecnico, di piede destro ma abile anche con il sinistro. Dotato di discreto fiuto del gol al quale affianca una grande intelligenza e capacità di muoversi con tempi e negli spazi giusti. Possiede una buona visione di gioco per fornire assist ai compagni. L'atipico ruolo del "falso 9" gli si addice particolarmente, in quanto esalta la sua abilità negli scambi stretti e negli assist in profondità.

Dati e statistiche — Firmino rientra in quei giocatori di grande esperienza, grazie alle tante presenze in palcoscenici importanti come quelli europei e mondiali. Il suo palmarès, poi, potrebbe parlare per lui: una Premier League, una FA Cup, una Carabao Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Per quanto riguarda la nazionale verdeoro, invece, Firmino ha fatto parte della squadra che si è laureata campione d'America nel 2019. Con la maglia del Brasile, infatti, il centravanti può contare 55 presenze e 17 goal.

Formula dell'operazione — Le trattative non andate in porto per il suo rinnovo con il Liverpool permetteranno a Firmino di accasarsi in una squadra a parametro zero. Un attaccante come lui con un costo di spesa molto ridotto risulta essere un'occasione ghiotta per tanti club. In Serie A parrebbe esserci sia la Juventus che il Milan sulle sue tracce. I rossoneri, come riportato anche dal Liverpool Echo, sembrerebbero in vantaggio potendo contare sul gradimento del giocatore stesso. Resta il fatto che a giugno Firmino rientrerà nella lista dei giocatori svincolati e questo potrebbe attrarre anche altri club di Premier. Insomma, non ci resta che attendere l'apertura del calciomercato.