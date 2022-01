Calciomercato Milan – Obiettivo Botman: ecco le cinque curiosità su di lui

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Sven Botman. Il difensore centrale del Lille è in pole position per sostituire Simon Kjaer, che starà fuori per tutta la stagione. Al momento non c'è un accordo tra il Diavolo e il club francese, ma si continua a trattare. A proposito di Botman mettiamo in evidenza alcune curiosità su di lui.