Calciomercato Milan – Le cinque cose che non sai su Vlahovic | News

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan è alla ricerca di un vice di Zlatan Ibrahimovic. Tra i nomi in cima alla lista per Maldini e Massara c'è quello di Dusan Vlahovic, attaccante esploso con la Fiorentina. Il serbo in questo campionato ha spiccato il volo: con 21 gol è in questo momento al secondo posto in classifica marcatori in Serie A insieme a Lukaku e Muriel. Scopriamo insieme alcune curiosità.