Calciomercato Milan – Chi è Laurienté: ruolo, dati e skills (Video)

Il Milan è interessato ad Armand Laurienté del Sassuolo come alternativa a Rafael Leao. Conosciamo un po' meglio l'esterno francese

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan starebbe pensando ad Armand Laurienté, esterno offensivo di proprietà del Sassuolo, per migliorare il proprio reparto offensivo. In attesa che il calciomercato si apri e dia al via alle trattative concrete, conosciamo un po' meglio l'attaccante che sta stupendo in Serie A.

Chi è Laurienté — Armand Laurienté nasce a Gonesse il 4 dicembre 1998: ala sinistra del Sassuolo, con un trascorso in Ligue 1 e Ligue 2 con le maglie di Rennes e Lorient, nonché con la Francia Under 21.

Carriera — Laurienté inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili del Rennes, dal 2016 al 2019, con una piccola parentesi, nel 2018, all'Orléans. Arriva in prima squadra e debutta in Ligue 1 il 17 febbraio del 2019, nel match perso 2-0 contro lo Stade Reims. Viene poi ceduto in prestito al Lorient che, dopo una prima ottima stagione, decide di riscattarlo. Indosserà la maglia de les oranges et noir fino al 2022, prima di essere ceduto al Sassuolo, totalizzando 91 presenze, 13 goal e 13 assist.

I neroverdi lo acquistano per 10 milioni di euro ed esordisce in Serie A il 4 settembre nel pareggio, per 0-0, in casa della Cremonese. Il primo goal arriverà un mese dopo, durante la vittoria, per 5-0, contro la Salernitana.

Ruolo — Si tratta di un’ala sinistra, zona in cui può giocare anche come esterno di centrocampo, e adattabile anche sul fronte destro, come spesso accaduto al Sassuolo. Possiede grandi mezzi atletici che vengono risaltati dalle sue qualità palla al piede. Possiede buone capacità in conduzione ed è dotato di grande velocità che gli permette di saltare il diretto avversario e creare superiorità numerica. In termini realizzativi i numeri parlano di un esterno non ancora grande finalizzatore. La cifra massima di reti che ha raggiunto è stata 6, nel 21/22 con il Lorient, ma in questa stagione con la maglia neroverde ha già superato tale record, arrivando a ben 7 centri.

Dati e statistiche — L'esordio tra i grandi, avvenuto nel 2019, non sembrò affatto colpire un giovane Laurienté. Dal suo trasferimento al Lorient, infatti, l'attaccante francese ha collezionato tante presenze, come le 36 durante la stagione 2021/22, aiutando la propria squadra prima a salire in Ligue 1 e poi a rimanerci un anno dopo, evitando la retrocessione.

Con la maglia del Sassuolo ha subito stupito per qualità come velocità e ottima tecnica. I 1974 minuti giocati in Serie A ne sono la dimostrazione, così come i 7 goal conditi da 6 assist.

Formula dell'operazione — Il Sassuolo, si sa, è bottega cara. I neroverdi sono ben consci del valore di Laurienté e non dimenticano che il giocatore ha ancora ampi margini di miglioramento. Su di lui il Milan parrebbe volerci puntare, nonostante un cartellino che lo valuta sui 25 milioni di euro. Tuttavia, sull'esterno francese pare esserci anche il Napoli che, dopo aver acquistato Raspadori, vorrebbe ripetere lo stesso buon affare. Al Lorient, inoltre, spetterebbe il 20% sull'eventuale cifra in caso di rivendita dell'attaccante. Insomma, Laurienté sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di mercato e molti club potrebbero inserirsi in eventuali aste. Ala destra, il vero obiettivo di mercato del Milan >>>