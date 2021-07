Calciomercato Milan – Julian Alvarez nome nuovo per l’attacco: la scheda

Il Milan sarebbe fortemente interessato a Julian Alvarez, attaccante del River Plate. Andiamo a conoscere meglio il classe 2000

Carmelo Barillà

Il Milan sarebbe fortemente interessato a Julian Alvarez, attaccante del River Plate. Sarebbe l'argentino la principale alternativa a Kaio Jorge, qualora la trattativa per il brasiliano del Santos non andasse in porto. Andiamo a conoscere meglio il classe 2000.

Julian Alvarez è è nato il 31 gennaio del 2000 a Calchin. Entrò a 11 anni nelle giovanili del Real Madrid, ma quando a 13 gli fu offerto il primo contratto non se la sentì di far spostare tutta la sua famiglia da Cordoba in Spagna. Rientrò, quindi, in Argentina e si accasò al River Plate. Fa il suo esordio con la maglia dei 'Millionarios' durante la finale di ritorno della Copa Libertadores 2018, nella celebre sfida con il Boca Juniors al Santiago Bernabeu, poi vinta dal River per 3-1. Si è messo in mostra soprattutto nella Copa Libertadores, anche negli anni successivi. Con la nazionale argentina ha giocato 25 partite con le maglie delle rappresentative Under-20 e Under-23 e ha segnato in totale 5 reti.

Fisicamente brevilineo, non ha nella forza fisica il suo punto di forza. Ama molto avere la palla tra piedi, rapido negli spazi stretti, Julian Alvarez è dotato di una notevole tecnica di base, di un destro vellutato e sa essere molto pericoloso dalla distanza in particolar modo su calcio piazzato. Qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa per Kaio Jorge, potrebbe essere davvero lui il prescelto dal Milan per il ruolo di terza punta. Le top news di oggi: le ultime su Kaio Jorge, Brandt e Kessié